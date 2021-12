C’est pourquoi les fans pensent que Molly-Mae et Tommy Fury se fiancent

Tommy Fury vient donc de surprendre Molly-Mae Hague avec un voyage à New York pour le réveillon du Nouvel An, provoquant l’effondrement des fans de Love Island à cause des rumeurs selon lesquelles ils pourraient se fiancer.

Plus tôt cette semaine, Molly-Mae a sous-titré une publication Instagram avec: « POV – votre petit ami vous a surpris avec un voyage à New York. »

Mais ce n’est pas seulement le voyage surprise. Les gens pensent avoir repéré toute une série d’indices qui pourraient pointer vers un engagement potentiel. Certains disent même que l’ex-Insulaire Maura Higgins pourrait également être au courant des plans d’engagement présumés. Voici tout ce que nous savons.

Les fans semblent penser que ça se passe

Dans un TikTok, @daniellecollins67 a donné son point de vue en disant : « Vous ne pouvez pas me dire qu’il ne propose pas. Il propose. Il doit. New York le soir du Nouvel An !?” Les fans sont devenus fous dans les commentaires et la vidéo a maintenant été visionnée plus de 1,3 million de fois.

@daniellecollins67THOUGHTS?!!?!♬ Sex and the City (Thème principal) – TV Sounds Unlimited

D’où vient Maura Higgins ?

L’ancienne meilleure amie de l’île et Molly-Mae, Maura Higgins, a également potentiellement laissé entendre que quelque chose d’excitant allait se produire à New York.

Tout a commencé lorsque Tommy Fury a posté cette photo sur Instagram, sous-titrée : « Que ferais-je sans toi ma copine ? »

Ensuite, Maura s’en va et fait des commentaires sanglants: « Passez un bon moment, les gars », jetant un emoji sournois dans le mélange. Si ce n’est pas un signe révélateur, je ne sais pas ce que c’est.

Molly-Mae est seulement partie et s’est fait faire les ongles

Molly-Mae a récemment montré ses nouveaux ongles sur son histoire Instagram. Pourquoi est-ce pertinent ? Elle pourrait mettre en place la toile de fond parfaite pour un gros rocher scintillant.

