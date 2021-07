par Karl Denninger, téléscripteur :

Lisez celui-ci les gens….

Les récents diplômés du programme de cinéma de l’Université Columbia qui ont contracté des prêts étudiants fédéraux avaient une dette médiane de 181 000 $. Pourtant, deux ans après avoir obtenu leur maîtrise, la moitié des emprunteurs gagnaient moins de 30 000 $ par an. Le programme Columbia offre l’exemple le plus extrême de la façon dont les universités d’élite ont décerné ces dernières années des milliers de diplômes de maîtrise qui ne fournissent pas aux diplômés suffisamment de revenus en début de carrière pour commencer à rembourser leurs prêts étudiants fédéraux, selon une analyse du Wall Street Journal du ministère de l’Éducation. Les données.

Derrière virtuellement chacun de ces élèves sont un ou deux parents qui ont déposé une FASFA à la fois auprès du collège et le gouvernement suborner une arnaque scandaleuse qui a ruiné la vie d’innombrables jeunes, ainsi que leurs parents crédules ou stupides qui méritent de se retrouver dans la rue avec rien d’autre que leurs sous-vêtements.

Aucun de ces programmes n’est un investissement raisonnable avec un taux de rendement rationnel ou des chances de succès. Rien.

Ma fille n’a pas eu mon « gène technologique » ; c’est comme ça. Chaque enfant est différent ; certains suivent l’un de leurs parents, certains suivent l’autre, certains suivent leur propre chemin. Beaucoup de parents essaient de pousser leurs enfants dans «la seule vraie voie universitaire», quels que soient leurs intérêts et leurs capacités simplement parce qu’ils y sont allés, ou pour des raisons d’ego sont mariés à l’idée de cette peau de mouton accrochée au mur.

Quand elle a annoncé qu’elle envisageait de suivre un programme d’études qui avait le même type de rendement potentiel et de coût, je lui ai dit à brûle-pourpoint qu’elle était libre de faire ce qu’elle souhaitait en tant qu’adulte, mais je n’allais l’aider en aucune façon. avec une ligne de conduite qui, sur les chiffres, risquait de la ruiner financièrement. Si j’avais été disposé à déposer ces documents, elle l’aurait peut-être fait et aurait probablement été arrosé.

En d’autres termes, derrière pratiquement chacune de ces catastrophes, il y a un ou deux ******* égocentriques qui prétendent être des « parents ». Eux, plus que quiconque, portent la responsabilité principale dans la mesure où ils ont soutenu et facilité l’escroquerie qui était trivialement discernable si vous avez plus de deux neurones fonctionnels dans votre tête. Je peux excuser un jeune avec des étoiles dans les yeux, mais pas ses parents qui ont littéralement vendu leur(s) enfant(s) en bas de la rivière et ont gâché leur avenir à cause de leur propre ego démesuré.

Il y a des décennies, quand j’étais majeur, vous pouviez faire tourner des pizzas ou retourner des hamburgers et payer pour l’école. À l’époque, il n’y avait que des subventions Pell et des prêts Stafford – au-delà, vous payiez avec de l’argent ou obteniez des bourses. Le coût était raisonnable et en tant que tel, aller à l’université juste pour le faire était une décision rationnelle et vous pouviez travailler à temps partiel pour le payer – y compris un endroit où vivre et de la nourriture à manger. Oui, tu avais un dortoir en parpaings avec deux lits superposés et une douche et un crapper communs entre ta chambre et la suivante pour chaque paire de deux étudiants, et la nourriture dans le réfectoire était des ordures de style cafétéria, mais ça a fonctionné .

Soit dit en passant, cela a assez bien fonctionné dans les décennies précédentes pour envoyer des hommes sur la lune. Si nous pouvons gérer cela avec ce dont le système collégial était capable, cela suffisait amplement et produisait une classe moyenne florissante.

Mais même lorsque j’ai atteint l’âge de la majorité, cela s’est transformé en arnaque. De nombreux programmes diplômants, même dans les domaines STEM, étaient essentiellement des fermes d’emplois pour des entreprises individuelles ou une très petite partie de l’ensemble, conçues de manière à « nourrir » leur recrutement. Si vous ne l’avez pas détecté et que vous n’avez pas renfloué, vous feriez mieux de travailler pour ce morceau de corruption en particulier lorsque vous avez terminé ou que vous avez un morceau de papier sans valeur parce qu’il y avait suffisamment de spécialisation dans le soi-disant « degré » qu’il était mieux utilisé pour essuyer votre cul n’importe où ailleurs.

Les universités s’en sont tirées et cela s’est donc élargi, et en particulier s’est étendu aux études de troisième cycle où les rentrées de fonds étaient plus importantes. Ensuite, quelques personnes ont compris qu’elles pouvaient lancer cette escroquerie et déclarer faillite, collant les prêteurs avec la dette qu’ils ont souscrite sans prêter un peu d’attention aux perspectives d’emploi réelles. Cela a conduit à des changements dans la loi, où vous ne pouvez pas acquitter les prêts étudiants en cas de faillite, plutôt que de forcer les prêteurs à souscrire et à mettre ainsi un terme à l’arnaque des collèges en premier lieu.

Obama a fait encore pire – il a pris tout le match de tir et l’a fédéralisé, suppression tout discipline à cet égard. Bien sûr, être là où Obama a obtenu ses « diplômes » est-ce une surprise ?

Quelle est la réponse? Simple – forcez les collèges à couper cette merde en supprimant l’argent.

Plus aucune garantie de prêt étudiant fédéral d’aucune sorte. Pell Grants et peut-être Stafford pour le premier cycle, d’accord. Au-delà de ça? Rien. Période. Plus d’exemption de faillite. Forcer les prêteurs à souscrire à la fois aux étudiants et aux programmes ou courir le risque d’un dépôt de bilan après l’obtention du diplôme qui oblige le prêteur à manger le solde. Interdire aux cosignataires de tels prêts comme étant nuls en raison de l’ordre public. Non, maman et/ou papa ne restent pas coincés si vous ne pouvez pas payer après l’obtention du diplôme.

