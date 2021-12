C’est pourquoi nous mangeons le même petit-déjeuner encore et encore

Toast encore? (Photo : ./EyeEm)

Les chercheurs ont découvert pourquoi les humains mangent si souvent exactement le même petit-déjeuner chaque jour et se soucient moins de la variété que nous ne le sommes avec nos autres repas.

Les gens sont plus susceptibles de manger le même petit-déjeuner tous les jours que le déjeuner ou le dîner, selon une nouvelle étude.

Donc, si vous vous retrouvez à manger des toasts tous les matins ou à toujours mélanger ce même bol de bouillie, vous n’êtes pas seul.

Les chercheurs disent que nous nous en tenons aux routines du petit-déjeuner parce qu’il a un «objectif utilitaire». Cela signifie que nous avons tendance à aimer manger rapidement pour commencer la journée, ou manger quelque chose de sain pour aider à contrôler notre poids.

La façon dont nous abordons nos autres repas quotidiens n’est pas la même. Le déjeuner et le dîner ont des objectifs «hédonistes», ce qui signifie que les gens recherchent le plaisir, donc la plupart d’entre nous ne se contenteraient pas de manger la même chose pour le déjeuner ou le dîner tous les jours.

Dans l’étude, 1 275 personnes aux États-Unis, âgées de 18 à 99 ans, ont enregistré ce qu’elles mangeaient pour chaque repas d’une semaine.

Leurs choix ont montré que les gens étaient beaucoup plus susceptibles de manger la même chose au petit-déjeuner qu’au déjeuner ou au dîner, même s’ils variaient davantage leur petit-déjeuner le week-end.

La même chose a été observée chez 2 624 personnes en France, ce qui montre que même une culture généralement plus exigeante en matière de nourriture a des comportements similaires en ce qui concerne le petit-déjeuner.

Une enquête distincte menée auprès de 199 personnes a révélé qu’elles étaient moins susceptibles de déclarer un objectif hédonique pour le petit-déjeuner que les autres repas – et elles l’appréciaient moins. Ils ont généralement pris le petit-déjeuner d’hier trois fois de plus en une semaine.

L’étude a ensuite recruté 181 personnes supplémentaires aux États-Unis. Un tiers du groupe a simplement reçu l’ordre de prendre le petit-déjeuner le lendemain, tandis qu’un deuxième groupe a reçu pour instruction de « maximiser votre plaisir avec un agréable petit-déjeuner ».

Le dernier groupe a été invité à « optimiser votre confort avec un repas du matin efficace ».

Parmi le groupe à qui l’on a demandé de prendre son petit-déjeuner, 58% ont choisi quelque chose qu’ils n’avaient pas mangé au cours de la semaine précédente.

Mais seulement 31% ont choisi un petit-déjeuner différent lorsqu’ils visaient un repas pratique et seulement 32% l’ont fait lorsqu’on leur a dit de ne prendre que le petit-déjeuner.

‘[It] est né parce que mes collègues et moi avons parlé de toujours prendre le même petit-déjeuner, mais que nous ne craignions pas que ce soit ennuyeux ou fastidieux », explique le Dr Romain Cadario, qui a dirigé l’étude de la Rotterdam School of Management.

« Cependant, nous n’envisagerions même pas d’avoir le même dîner trois ou quatre soirs de suite. »

