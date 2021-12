c’est pourquoi Samantha n’est plus amie avec Carrie

Dans une conversation que Carrie, Miranda et Charlotte ont avec Bitsy Von Muffling, elles expliquent que Samantha n’est plus avec elles et ils indiquent clairement que ce n’est pas qu’il est mort mais qu’il s’est simplement éloigné d’eux. Plus tard, Carrie ajoute qu’elle a déménagé à Londres.

Afin de ne pas vous gâcher le premier chapitre, je ne donnerai pas beaucoup de détails à ce sujet. Les protagonistes discutent en prenant leur petit-déjeuner et en quittant le restaurant, Carrie et Miranda se promènent dans les rues de New York en direction du bâtiment où Carrie enregistre son podcast et Ils parlent de ce qui les a éloignés de Samantha.

(HBO Max)