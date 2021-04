C’est pourquoi Uniswap v3 pourrait avoir une « efficacité incroyable »

Compartir

Avec une date de déploiement provisoire fixée au 5 mai 2021, la troisième itération de l’uniswap d’échange décentralisé est l’un des projets les plus hype de l’espace crypto. Ses nouvelles fonctionnalités offrent à ses utilisateurs plus de flexibilité pour tirer parti des stratégies de profit.

Cependant, le créateur d’Uniswap, Hayden Adams, affirme qu’il y a beaucoup plus à mettre à jour. Grâce à son compte Twitter, il a montré la nouvelle équation DEX pour calculer l’efficacité et a déclaré:

Je ne pense pas que l’incroyable efficacité d’Uniswap v3 ait sombré pour l’instant. Au cours des 3 derniers mois (du 8 janvier au présent), le prix ETH / BTC a varié entre 0,0295 et 0,0454. Si vous vous connectez à la formule, nous constatons qu’elle est 9,8 fois plus efficace que la v2.

En comparant ce dernier à la prochaine version d’Uniswap, Adams a souligné d’autres avantages pour les utilisateurs, tels que la réduction du montant de capital requis pour fournir des liquidités.

Les fournisseurs de liquidité (LP) pourront également participer à une fourchette spécifique pour qu’une paire de négociation reçoive des taux de négociation avec le «même montant de perte non permanente». Adams a ajouté l’exemple suivant:

la paire Uniswap v2 WBTC / ETH a 318 millions de dollars. Si WBTC / ETH LP, à la place, était fourni dans la plage de 0,0295 et 0,0454 dans la v3, ils pourraient créer le même montant de liquidité et assumer le même montant de perte non permanente avec seulement 318 / 9,8 = 32 millions de dollars.

Uniswap v3 sera 10 fois plus efficace

Dans un article intitulé « The Knack to Rule Them All », le chercheur Will Sheehan, « plonge dans Uniswap v3. Précisant que cette mise à jour va « changer » la dynamique en LP actif et passif. Par conséquent, minimiser et créer un meilleur équilibre entre tous les utilisateurs. Adam a ajouté:

L’efficacité n’est qu’un moyen d’atteindre une fin – le résultat d’une liquidité concentrée offre de bien meilleurs taux d’exécution et donne aux LP des positions plus souhaitables. Dans quelle mesure vont-ils s’améliorer une fois la v3 mise en ligne? Ces choses peuvent être difficiles à prévoir. Mais j’ai un bon pressentiment.

UNI se négocie à 29,62 $ avec des gains de 3,4% sur le graphique journalier. Au cours de la semaine, le jeton de gouvernance enregistre des gains de 5,6% et des pertes de 11,5% sur le graphique mensuel. Avec plus de 15 milliards de dollars de capitalisation boursière totale, UNI a réussi à se classer dans le top 10, battant Litecoin et Chainlink.

UNI avec des gains modérés sur le graphique de 24 heures. Source: UNIUSDT Tradingview