C’est pourquoi vous attrapez si souvent un rhume

11/06/2021 à 11h00 CET

Ses symptômes sont assez évidents : maux de gorge, écoulement nasal, congestion, éternuements et malaise général du corps. C’est parce que tout le monde attrape un rhume de temps en temps, surtout en automne et en hiver. Cependant, de nombreuses personnes peuvent être victimes du froid plusieurs fois durant la même saison froide. Comment est-ce possible? Pour découvrir les raisons de ce phénomène, nous sommes allés à Insider, où ils ont préparé une liste des sept facteurs qui peuvent provoquer une concaténation de rhumes chez les personnes.

Le premier d’entre eux fume. Comme l’explique le Dr Cedrina Calder dans ce média, fumer « affecte directement les cellules du système immunitaire, ce qui rend plus probable que vous attrapiez un rhume fréquemment. « De plus, et c’est le deuxième facteur, le nombre de fois que nous nous lavons bien les mains peut être différentiel, puisque » lorsque vous ne respectez pas les pratiques strictes d’hygiène des mains , vous créez un environnement qui prépare le terrain pour des infections récurrentes comme le rhume », explique le Dr Nesochi Okeke-Igbokwe sur Insider. L’hygiène est essentielle.

Tout comme la capacité immunitaire, qui peut être assez altérée non seulement par le tabac mais aussi par le stress. Sans surprise, les glucocorticoïdes que notre corps libère dans des situations de le stress diminue le nombre de cellules immunitaires et entrave ainsi la réponse à l’infection, entraînant une augmentation des infections symptomatiques. En ce sens, nous devons adopter des actions qui contribuent à une réduction du stress, comme l’activité physique, la déconnexion du travail, une bonne vie sociale ou un bon sommeil.

Ce dernier est essentiel et, en fait, est le quatrième facteur noté par les experts Insider. Selon les mots d’Okeke-Igbokwe, « un déficit de sommeil est lié à un système immunitaire plus faible et à une plus grande susceptibilité au rhume ». Et il en va de même pour la nourriture. Le sucre et les graisses saturées peuvent altérer la fonction immunitaire, en plus de déplacer d’autres aliments qui contiennent des macronutriments et des micronutriments essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire et de l’organisme en général. D’où la nécessité d’une alimentation saine.

Enfin, eIl y a deux autres facteurs impliqués dans la succession des rhumes en peu de temps. D’une part, passer trop de temps à l’intérieur, où la propagation des virus est plus efficace. D’autre part, avoir un système immunitaire affaibli en raison d’un problème médical. De plus, et comme l’explique le Dr Manuel Linares dans Infosalus, les virus peuvent muter, « ce qui signifie que vous pouvez attraper le virus puis contracter à nouveau la maladie car le virus a muté et les anticorps que votre corps a générés pour le combattre ne sont plus efficaces contre la nouvelle souche. »