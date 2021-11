C’est pourquoi vous n’arrivez pas à toucher quoi que ce soit dans Battlefield 2042

Si vous n’êtes pas aux prises avec le Champ de bataille 2042 performances sur votre PC, vous avez peut-être remarqué que quelque chose ne va pas dans le maniement des armes et la mécanique générale des armes à feu dans le jeu. Vous serez heureux de savoir que vous n’êtes pas le seul à vous gratter la tête, et il y a de très bonnes raisons pour lesquelles la plupart des gens ressentent cela.

Le problème que tant de joueurs ont remarqué – à la fois sur la souris et le clavier ainsi que sur les contrôleurs (PC et consoles) – est que les balles ne vont pas toujours là où vous visez lorsque vous tirez tout en visant vers le bas.

Cette déviation aléatoire des balles donne au motif des balles une forme qui ne s’aligne pas toujours avec votre cible, vous avez donc souvent l’impression que les balles atterrissent autour de votre cible plutôt que sur elles. La déviation s’aggrave encore chaque fois que vous faites le moindre mouvement, comme lors d’un mitraillage.

Battlefield 2042 n’est pas le seul jeu qui pénalise fortement le tir en se déplaçant, bien sûr, mais la série ne l’a pas toujours fait, et il y a un argument à faire valoir qu’un tel système n’est peut-être pas nécessaire dans un jeu de cette échelle de toute façon .

Ajoutez à cela tous les problèmes de serveur et de netcode dont le lancement du jeu a souffert, et le résultat est des échanges de tirs incohérents où il n’est jamais vraiment satisfaisant de gagner un kill.

Le problème est actuellement le plus discuté sur le subreddit du jeu. Un certain nombre de joueurs ont même pris sur eux de démontrer à quel point cela peut devenir absurde.

L’un des messages les plus populaires aujourd’hui est celui-ci, où le problème est clair comme le jour, faisant écho à mon expérience et à celle de nombreux autres joueurs. Ici, l’utilisateur de Reddit Nicksbekko89 utilise un DMR, qui devrait être beaucoup plus précis qu’un fusil d’assaut à tir automatique ou un SMG – sauf qu’il semble souffrir de la même maladie.

Il n’y a pas vraiment de moyen d’atténuer la floraison des armes, mais c’est une bonne idée d’essayer de limiter vos mouvements pendant le tir afin de ne pas au moins en tirer le pire.

Lors du lancement de l’accès anticipé, DICE a partagé une grande liste de problèmes connus de Battlefield 2042, qui comprend tout, des bugs spécialisés et spécifiques à la carte aux problèmes généraux d’interface utilisateur, aux bugs audio, aux plantages et plus encore. En parlant de problèmes de lancement, les performances du jeu sur PC laissent beaucoup à désirer, mais vous devriez essayer ces réglages de paramètres pour donner un coup de pouce à votre FPS.