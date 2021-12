C’est pourquoi vous ne devriez jamais donner de café à votre chien | Vie

Le meilleur ami de l’homme est naturellement curieux, c’est pourquoi il met toujours des choses dans sa bouche ou essaie de nouvelles saveurs. Des bâtons, des cailloux, de l’herbe, du papier… et même du café si on n’y prend pas garde.

Si vous faites partie de ceux qui ont un chien à la maison, vous en avez sûrement marre de lui retirer des choses de la gueule. Parce qu’ils veulent tout essayer.

Et s’ils sucent ça, et s’ils mordent ça… il n’y a aucun produit, boisson, nourriture ou chose qu’ils ne veulent pas mettre dans leur bouche.

Et bien qu’ils n’aient généralement pas de problèmes avec presque rien, il y a un élément très commun dans nos maisons et dans notre alimentation qui est très nocif pour eux : le café.

L’odeur du café attire beaucoup l’attention pour son intensité et ses tons de fruits et de cacaoPar conséquent, le café entre souvent plus par le nez que par la bouche.

Cela nous fait du bien, cela nous éclaircit et nous met de bonne humeur. Mais cette boisson peut être empoisonnée pour notre chien.

Quelques coups de langue au café ne sont pas dangereux, expliquent les vétérinaires, mais si notre chien mange du marc de café ou une capsule entière, nous devrons faire un suivi exhaustif pour vérifier que tout va bien.

Les effets du café commencent à se faire sentir en une demi-heure et les symptômes peuvent durer des jours. Voici les effets secondaires les plus courants : agitation, agitation, vomissements, respiration sifflante, fréquence cardiaque élevée, hypertension artérielle, rythmes cardiaques anormaux et hyperthermie.

Si le chien présente ces symptômes, la chose la plus responsable est de l’emmener chez le vétérinaire, Mais au cas où il n’en aurait aucun de manière sérieuse, le même chien ne devrait éliminer que la caféine, bien qu’il existe des moyens de les aider : liquides, médicaments, charbon actif…

Le bon conseil que donnent les experts est que lorsque nous jetons le café, nous fermons bien les poubelles afin que nos amis à fourrure ne puissent pas accéder aux sols dangereux. C’est juste un geste qui peut sauver la vie de votre chien bien-aimé.