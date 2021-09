Si Swizz Beatz et Timbaland décident un jour d’étendre la franchise Verzuz au domaine de la comédie, Katt Williams dit qu’il cherche à affronter le comédien Kevin Hart dans le ring métaphorique. Dans une conversation avec l’animatrice de radio de Baltimore Perisa Nicole, Williams a partagé que s’il y en avait une, cela ne le dérangerait pas d’affronter la star de Night School – mais il ne considère pas Hart comme une grande concurrence puisqu’il prétend qu’il est dans le même cercle comique que le grand Richard Pryor.

“C’est presque de la triche pour moi. J’ai plus de 10 spéciales”, a déclaré Williams. “Je n’ai pas à choisir mais deux blagues de chaque spéciale et j’ai déjà tué quelqu’un dont le nom de famille n’est pas Pryor de toute façon.” Le vendredi après que Next alun partage, il n’est pas non plus une recrue dans les batailles de comédiens.

Lui et Hart ont eu plusieurs échanges au cours des dernières années sur un certain nombre de questions. Katt a défié l’acteur d’Upside dans une compétition face à face en 2016. “Sur cette scène, nous pouvons mettre tout ce que vous voulez : un terrain de basket complet, un ring de boxe, deux microphones pour un chiffrement de rap, ou vous pouvez obtenir votre cul saupoudré de comédie sur cette scène”, a déclaré Williams dans une vidéo. “Et puisque vous n’êtes pas une marionnette, alors n’amenez pas de Blancs avec vous.”

Hart a rejeté la vidéo de Williams, tout comme il fait la plupart des défis des autres comédiens. Cependant, Hart n’a pas pu s’éloigner après que Williams ait lancé quelques coups de feu sur son amie et collègue, Tiffany Haddish, affirmant qu’elle n’avait pas encore fait assez de travail pour se classer parmi les autres grandes comédiennes.

“Ma frustration avec Katt Williams vient du fait que vous continuez à pointer du doigt Hollywood. ‘Hollywood ceci, l’homme blanc ceci et cela’, quand allez-vous assumer la responsabilité de vos actions? Vous aviez le coup! Vous étiez le gars! Vous étiez mis en place pour être la star », a déclaré Hart à l’époque lors de son apparition sur The Breakfast Club, appelant Williams pour ses démêlés passés avec la loi. “Vous ne vous êtes pas présenté au travail. Vous avez foutu en l’air les tournages promotionnels. Vous avez foutu en l’air vos voyages promotionnels qu’ils ont organisés pour vous. Vous êtes devenu un risque pour les studios, c’est pourquoi les studios se sont arrêtés f––– avec toi.”

Il a ajouté: “Donc, quand vous dites que Tiffany Haddish ne mérite pas ou n’est pas vraiment une comédienne et que ces autres femmes ont travaillé dur, ce qu’elles ont fait. Katt Williams, avez-vous déjà utilisé votre plate-forme pour amener les gens sous toi ? Tu ne l’as pas fait ! Alors parce que tu ne l’as pas fait, ne chie pas sur ceux qui le sont ! Katt s’est ensuite excusé pour ses commentaires contre Tiffany Haddish, mais cela ne l’a pas empêché de revenir vers Kevin. Il l’a défié à une autre compétition, mais Hart, encore une fois, n’a pas répondu.