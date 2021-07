C’est quoi et d’où vient la chanson ? 10z viral

Je ne peux pas arrêter de me cogner les mains et c’est un problème x

Il y a une nouvelle tendance partout sur TikTok en ce moment et mes mains ne peuvent tout simplement pas y résister – la danse du hachage. Vous connaissez celui où les gens tapent du poing frénétiquement tout en répondant aux questions qu’ils disent qu’on leur pose tout le temps. Comme toutes les tendances TikTok, elle vient de nulle part et est maintenant simplement PARTOUT. Et tout le monde le fait, des petits créateurs aux athlètes représentant l’équipe GB aux Jeux olympiques et JoJo Siwa.

@itsjojosiwaJ’attendais de faire ça sssssss♬ The Magic Bomb (Extended Mix) – Hoàng Read

Mais qu’est-ce que la nouvelle tendance de la danse hacheuse TikTok, qu’est-ce que c’est que la chanson contagieuse et d’où vient-elle ?

Honnêtement, c’est la tendance de danse la plus simple de tous les temps

D’accord, donc tout ce que vous faites est de lever les poings sur le rythme, puis de les frapper ensemble sur le morceau rapide de la chanson – de la même manière que lorsque vous regardez un épisode de Friends et que vous devez simplement applaudir ce morceau de la mélodie à thème. Une fois que vous avez fait claquer votre poing, vous retournez vos mains pour déclencher les doigts, pointez vers le haut et répétez.

@mickyxsignspls comprendre La Bombe Magique (Mélange Étendu) – Hoàng Read

@laviainielsenbc nous ne voulons pas vous embarrasser 😘 ##teamgb ##tokyoolympics♬ The Magic Bomb (Extended Mix) – Hoàng Read

Les gens sur TikTok ont ​​répondu aux « questions qu’on leur pose tout le temps » tout en le faisant, alors insérez-vous dans certaines questions, vous pouvez prétendre que vous avez été inondé pour vivre votre rêve d’influenceur.

Quelle est la chanson originale ?

La chanson est de Hoàng Read et s’appelle The Magic Bomb (Extended Mix) – et je ne suis pas dramatique quand je dis qu’il y a plus d’informations en ligne sur les informations classifiées top secrètes du Royaume-Uni qu’il n’y en a sur Hoàng Read. L’artiste est une ENIGME.

Ils n’ont pas d’autres chansons à part The Magic Bomb, ils n’ont pas de réseaux sociaux, aucune information dans leur section à propos sur Spotify et la SEULE chose que nous savons, c’est que Hoàng Read est signé chez Spinnin’ Records Asia. Mais c’est tout ce que vous devez savoir lorsque vous avez un banger aussi dur.

Histoires recommandées par cet écrivain :

• Bella Fitz et Max Balegde de TikTok se sont brouillés et c’est ce qui s’est passé

• Bien, Michael Ball a fait un maudit Hairspray TikTok et il hante mes cauchemars

• Les gens sur TikTok nomment et notent les chaussures de leur mère et c’est aussi emblématique que vous vous en doutez

Lien source