C’est quoi l’histoire des biscuits de Noël ? Pourquoi laissons-nous des cookies au Père Noël ?

Noël et les biscuits vont de pair, et c’est ainsi depuis des siècles.

Ne nous croyez pas ? Alors peut-être écouterez-vous Jason Smith, le célèbre chef qui a remporté le « Holiday Baking Championship » du Food Network (saison 13) et sert maintenant de juge au « Meilleur boulanger d’Amérique ».

Smith a partagé ses connaissances sur les biscuits de Noël avec Fox News Digital et a expliqué comment le dessert festif a commencé et pourquoi les gens laissent ces friandises au Père Noël.

Jason Smith (à gauche) est un célèbre chef et juge de télévision sur les « meilleurs boulangers d’Amérique » et les « pires boulangers d’Amérique » de Food Network. À sa droite, la juge Lorraine Pascale. (Réseau alimentaire)

« Les biscuits de Noël sont devenus un aliment de base il y a de nombreuses années, pour être exact, ils ont commencé avec les monastères du Moyen Âge. Les moines avaient accès au sucre, à la farine et aux épices pour les fabriquer. Les Hollandais ont apporté la tradition des biscuits de Noël au États-Unis au début du XVIIe siècle », a déclaré Smith. « Les biscuits de Noël ont d’abord été conçus pour être apportés aux voisins, aux amis et à la famille pour montrer leur gratitude et leur gentillesse les uns envers les autres. La plupart des gens n’avaient pas beaucoup d’argent, et les recettes de biscuits en faisaient plusieurs dizaines et cela leur donnait beaucoup à faire circuler. Le premier les biscuits étaient des biscuits au sucre ou des biscuits aux épices, presque comme des biscuits au pain d’épice tels que nous les connaissons aujourd’hui. »

Finalement, les biscuits de Noël sont devenus une partie de la tradition du Père Noël, mais ce n’était pas un chemin direct, selon Smith.

Noël et les biscuits vont de pair, et c’est ainsi depuis des siècles. Le célèbre chef Jason Smith a déclaré à Fox News Digital que les biscuits de Noël remontent au Moyen Âge. (iStock)

Les biscuits ont d’abord été associés à Saint-Nicolas, le premier évêque chrétien qui sert de modèle sur lequel le Père Noël est construit.

« Le dépôt de biscuits pour le Père Noël ou la Saint-Nicolas est une tradition qui a commencé pendant la fête de la Saint-Nicolas que les Néerlandais organisaient chaque année », a déclaré Smith. « Ils apportaient des biscuits pour honorer le saint et pour donner aux voyageurs une collation lorsqu’ils arriveraient de tout le pays pour louer le saint. »

Il a poursuivi: « Ici aux États-Unis, les biscuits pour le Père Noël ont commencé pendant la Grande Dépression comme une leçon à enseigner. Les familles n’avaient pas beaucoup d’argent ni de fournitures de boulangerie, mais elles en avaient assez pour préparer un petit lot de biscuits pour le Père Noël. Cela était aussi d’apprendre aux jeunes à être reconnaissants et charitables pour ce qu’ils avaient. La tradition est tellement restée qu’elle est toujours observée de nos jours. «

Laisser des biscuits pour le Père Noël est devenu une tradition aux États-Unis pendant la Grande Dépression, selon Jason Smith, le célèbre chef qui a remporté le « Holiday Baking Championship » du Food Network (saison 13). (iStock)

Smith a dit à Fox que la tradition des biscuits de Noël était observée dans sa maison en grandissant, et il se souvient avoir rempli des bas de biscuits frais sur la cheminée pour le Père Noël, à la demande de ses grands-parents.

« Le Père Noël sortait les biscuits des bas et les mangeait, puis remplissait les bas de nos cadeaux », a déclaré Smith. « Le lait est arrivé des années plus tard lorsque les familles ont réalisé que le Père Noël avait besoin de quelque chose pour laver tous ces biscuits faits maison. »

Le chef Jason Smith est un célèbre chef basé à Grayson, dans le Kentucky, où il travaille en étroite collaboration avec le service de livraison de restauration HUNGRY.