“C’est réel”: le constructeur d’avions électriques Eviation s’apprête à faire voler un avion à batterie cette année

Un rendu de la configuration de production d’Alice, affiché sur la région de Seattle.

(Image d’évitement)

Le constructeur d’avions électriques de la région de Seattle, Eviation, a révélé jeudi qu’il avait commencé à assembler la première production d’Alice, son avion à batterie pour neuf passagers.

La société est sur la bonne voie pour piloter l’avion pour la première fois plus tard cette année, a déclaré le président exécutif Roei Ganzarski.

“C’est un grand pas, dans la mesure où vous regardez autour de vous l’aviation électrique et vous voyez beaucoup de graphismes CGI et de” commandes “, mais vous ne voyez pas réellement un avion”, a-t-il déclaré. «Mais c’est réel. Il est en cours de construction dans nos hangars et nous sommes sur le point de le faire voler.

Eviation a atteint une configuration de conception ferme, une étape clé dans le développement de tout nouvel avion. Dans l’argot du développement aérospatial, cette étape signifie que les concepteurs d’Eviation ont verrouillé tous les éléments de conception pour l’Alice, afin que les fournisseurs puissent utiliser ces plans pour créer leurs propres dessins.

Mais Ganzarski a déclaré que l’annonce était plus une formalité et que les fournisseurs ont déjà livré les pièces nécessaires aux mécaniciens d’Eviation pour commencer à construire le premier avion.

“L’avion est en construction au moment où nous parlons”, a déclaré Ganzarski.

Ces fournisseurs comprennent le fournisseur aérospatial européen GKN, qui fournit les ailes et les stabilisateurs de queue composites de l’Alice ; Multiplast, une entreprise française avec une expérience dans la construction de coques de yachts en composite qui construit le fuselage de l’Alice ; et magniX, la société sœur d’Eviation à Everett, dans l’État de Washington, qui a livré les moteurs de la première Alice en mai.

La direction d’Eviation, de gauche à droite : le président exécutif Roei Ganzarski, le PDG Omer Bar-Yohay et le président Gregory Davis. (Photo d’évitement)

Eviation et magniX appartiennent tous deux au groupe Clermont basé à Singapour, et Ganzarski est à la fois président d’Eviation et PDG de magniX. Les deux sociétés sont situées dans le comté de Snohomish, au nord de Seattle, qui abrite également la plus grande usine de Boeing et près de 400 autres sociétés de fournitures aérospatiales.

Il y a eu des changements dans le design de l’Alice depuis que le premier prototype a été dévoilé au salon du Bourget en juin 2019.

Plus particulièrement, là où le prototype avait trois moteurs entraînant des hélices propulsives montées sur les extrémités des ailes et la queue, la conception de production a deux moteurs avec des hélices de tracteur montées sous la queue.

Le plan initial était que magniX fournisse trois moteurs de 350 kW pour chaque avion. Au lieu de cela, la société fournira deux moteurs de 650 kW.

De plus, la queue elle-même est passée d’une forme en V à une forme en T, et le train d’atterrissage a été réorganisé dans une configuration de «tricycle» plus traditionnelle pour les avions de cette taille. Cela signifie que la production Alice sera plus parallèle au tarmac que le prototype Alice, qui était à cabrer.

Ganzarski a déclaré que les changements étaient motivés par les commentaires des clients. « Comment le rendre plus applicable et attrayant pour les opérateurs, afin qu’ils puissent intégrer plus facilement l’avion dans la flotte ? »

Il a déclaré que les performances de la batterie se sont améliorées depuis que magniX a commencé ses premiers vols d’essai en 2019 avec Harbour Air à Vancouver, au Canada. Il a déclaré que magniX lui-même a mieux appris à utiliser et à déployer des batteries, ce qui améliore également les performances.

Mais l’Alice peut voler et volera en utilisant les batteries disponibles dès maintenant. “C’est la réalité au lieu de la vision”, a déclaré Ganzarski.