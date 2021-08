Karl Stefanovic et Sophie Walsh, de l’émission australienne Today, ont pris des photos du duc et de la duchesse sur la vidéo.

Mme Walsh a déclaré qu’elle trouvait «riche» pour Meghan de prêcher sur le retour du public au travail malgré «avoir quitté son emploi» en tant que membre senior de la famille royale.

Elle a déclaré: “J’aime qu’elle enseigne aux gens sur le retour au travail et elle a quitté son emploi en tant que royale après moins de deux ans.”

Malgré les critiques sévères, les fans royaux ont soutenu l’initiative caritative.

Surnommée 40×40, l’initiative de Meghan est une invitation à donner de son temps pour aider aux efforts de mentorat.

La duchesse de Sussex a déclaré: «Parce que j’ai 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à guider une femme qui se mobilise pour réintégrer le marché du travail.

« Plus de 2 000 000 de femmes rien qu’aux États-Unis et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi à cause de Covid.

“Je pense que si nous le faisons tous et que nous consacrons tous 40 minutes à une sorte de service actif, nous pouvons créer un effet d’entraînement.”

Ils ont officiellement lancé la fondation Archewell, décrite par le couple comme un « organisme à but non lucratif axé sur l’impact » dans le but « d’élever et d’unir les communautés – locales et mondiales, en ligne et hors ligne – un acte de compassion à la fois ».