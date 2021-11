‘C’est ridicule’; Un expert critique la décision de Solskjaer qui devrait lui coûter un emploi à Man Utd

Danny Mills pense qu’Ole Gunnar Solskjaer devrait être limogé si les informations selon lesquelles il essaie de transformer Jadon Sancho en arrière-aile se révèlent être vraies.

Sancho, 21 ans, est arrivé en grande pompe cet été après que United ait payé 73 millions de livres sterling au Borussia Dortmund pour ses services. On attendait beaucoup du Londonien après ses exploits avec la formation de Bundesliga. Après avoir passé deux ans dans la formation des jeunes de Manchester City, Sancho a signé pour Dortmund en août 2017.

Et il a marqué 50 buts en 137 apparitions toutes compétitions confondues pour le BVB. Des liens avec United ont fait surface et les Red Devils ont finalement confirmé leur intérêt en l’emmenant à Old Trafford.

Mais cela a été un début lent de sa carrière au Théâtre des Rêves. L’homme large de l’Angleterre a commencé trois matchs de Premier League pour les géants du nord-ouest.

Cependant, il n’a pas reçu le feu vert depuis la défaite 4-2 contre Leicester City. Il a fait 13 apparitions dans toutes les compétitions mais n’a pas encore marqué ou enregistré de passe décisive.

On est loin de son expérience en Allemagne où il a régulièrement illuminé la Bundesliga. Sa baisse de forme est l’un des nombreux problèmes auxquels Solskjaer doit faire face.

L’équipe ne s’est pas gélifiée et l’entraîneur subit une immense pression pour conserver son poste. Il a été rapporté par . plus tôt ce mois-ci que le Norvégien avait joué contre Sancho en tant qu’ailier à l’entraînement.

Mills a été étonné de la nouvelle et estime que c’est déjà assez de munitions pour ceux qui ressentent la le patron devrait être largué.

« Bonne chance pour le transformer en ailier », a-t-il déclaré à Football Insider. « Il n’a pas trop joué pour l’Angleterre à l’Euro parce que je ne pense pas qu’il était assez fiable pour revenir en arrière et faire le côté défensif. Dortmund ne l’a jamais joué là-bas.

«Vous avez acheté un ailier qui va créer des occasions et marquer des buts. Soudain, vous allez le jouer à l’aile arrière dans une défense incroyablement fuyante. C’est comme, vraiment ?

« C’est presque une infraction licenciable en soi. »

Sancho pris dans un tir croisé de United

United semble actuellement sans gouvernail. Il y a d’innombrables joueurs talentueux dans l’équipe mais ils ne tirent pas dans la même direction.

Il est encore temps de régler les choses même si un défi de titre semble hors de question. Et c’est le manque de leadership et de direction qui, selon Mills, nuit au club.

Il a ajouté : « Devons-nous mettre Cristiano Ronaldo au centre parce qu’il peut diriger un ballon ? Je pense que Ronaldo peut mieux diriger le ballon que les demi-centres pour le moment, alors devraient-ils le mettre au milieu ?

« C’est plus qu’un peu ridicule. »

LIRE LA SUITE: » Faire ou casser » pour Solskjaer alors qu’un expert sent que » l’ombre de Keane » plane sur Man Utd