« C’est Séville, il ne faut pas empêcher le jeu de vivre comme il est vécu »

05/11/21 à 12:21 CET

Le directeur général sportif de Séville, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, a déclaré que, bien que les professionnels viennent au premier plan pour dire ce que le scénario marque des derbies avec le Betis, « c’est Séville et il ne faut pas éviter que cette fête se vive comme elle se vit ».

« Personne n’oublie, au-delà des professionnels sortent et disent ce que nous avons à dire. Sinon, vous vivez sur la lune, pas à Séville », a-t-il déclaré à la télévision du club Monchi, qui a souligné l’importance des affrontements contre le Betis pour les fans.

A commenté que il vit ce jeu d’une manière particulière et que « pour être à l’écart » il reste à la maison « et même pas ça, avec les réseaux sociaux » et il a affirmé que « les esprits et la motivation des supporters sont très nombreux » et que déjà mardi soir, après le match de Ligue des Champions contre Lille français au Sánchez Pizjuán (1-2), ils le lui ont dit à Séville. Ventilateurs.

Concernant le Betis, il a indiqué qu’il le voit « très bien et il faut féliciter les dirigeants », son ami et collègue Antonio Cordón, directeur sportif de Verdiblanco, et le staff technique, qui « ont fait du très bon travail dans une ville où tout se mesure à ce que fait le rival ».

« Ils ont connu trois très bonnes années pour Séville, mais ils n’ont pas perdu leur feuille de route et ont constitué une équipe qui sera certainement au sommet, avec des arguments, de la profondeur de banc, de bons joueurs et, de l’extérieur, un bon vestiaire. Nous sommes face à l’un des Betis les plus complets et peut-être les plus compensés », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué, entre autres, à l’absence dans le derby de Jesús Navas, qui a subi une blessure musculaire contre l’équipe de France et dont Monchi a déclaré qu' »il fait le calcul pour savoir quand il reviendra » et que « c’est dommage » de le quitter « parce que c’était très bien », genre « un coup » et ça contribue « beaucoup » à l’équipe de Julen Lopetegui.

« C’est une perte importante, mais nous devons essayer de récupérer le plus tôt possible et que ces semaines soient les moins possibles », a-t-il déclaré à propos de l’international de Séville, qui a été diagnostiqué avec une blessure au rectus antérieur au quadriceps droit en raison de au qui sortira pendant environ huit semaines.

Sur la défaite contre Lille et les chances de qualification de Séville en Ligue des champions, Monchi a indiqué qu’ils dépendaient d’eux-mêmes « avant et maintenant, mais avec une marge d’erreur quasi nulle« .

« Des choses plus difficiles ont été faites et cette équipe a fait de grandes choses dans sa trajectoire. La tâche est plus difficile qu’avant mardi, mais pas impossible », a-t-il estimé.