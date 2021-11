Nouvelles connexes

Avril dernier, Alessandra de Osma (33 ans), que tout le monde appelle affectueusement Sassa, a ouvert son profil Instagram à tout public. A partir de ce moment, la princesse de Hanovre dévoile sa facette la plus personnelle et commence à dévoiler ses sorties entre amis, ses goûts et surtout son penchant pour la mode. Ce dernier, un passe-temps qui, ces derniers temps, est devenu son métier.

Depuis 2018 Sassa de Osma a une signature de sacs, appelé Moi & Sass, dont les pièces, fabriquées à la main en Espagne, se caractérisent par leur caractère intemporel, minimaliste et de haute qualité. De plus, il est devenu ambassadrice de grandes maisons de mode et de beauté, comme Estée Lauder ou Chaumet. C’est précisément ce qu’il a montré sur son profil public Instagram, sur lequel il compte 60 000 followers, un chiffre qui pourrait lui donner le titre d’influenceur.

Pourtant, la princesse de Hanovre ne pouvait être comparée à une professionnelle des réseaux. C’est ainsi qu’il l’explique L’ESPAGNOL Arantxa Pérez, de l’agence PR & MANAG et experte en marketing d’influence. L’épouse de Christian de Hanovre, comme il l’a dit à ce journal, ne devrait pas recevoir le titre d’influenceuse, mais plutôt influent.

« Sassa de Osma influence si vous avez ou non des réseaux sociaux. À cause de qui elle est et à cause de sa présence, elle donne envie à beaucoup de gens d’être comme elle « , explique Pérez à ce médium. » Elle influence partout où elle va. C’est un profil international, très élégant, fin et avec un charisme qui captive », ajoute l’expert.

Contrairement aux influenceurs nationaux reconnus, Sassa de Osma a un profil peu étendu – elle compte à peine 92 publications – et a des collaborations spécifiques et très mesurées. Par conséquent, selon Pérez, il est peu probable qu’il mènera des négociations marketing avec des entreprises, une pratique courante chez les professionnels du réseau. « Doit avoir un frais de collaboration pour les droits à l’image. Son budget pourrait être symbolique et il ne semble pas que ce soit une personne qui veuille s’impliquer dans des actions de marque, du fait d’appartenir à une dynastie ».

Avant de rendre public son réseau social, Sassa de Osma avait un compte très basique, marqué par quelques photographies posées et éditées avec les filtres typiques de l’outil. Désormais, son esthétique est plus soignée, mais tout de même ça se montre naturellement. Bien que l’un soit un personnage d’élite, lié à la royauté, « il cherche à se rapprocher du public », précise l’expert en marketing d’influence, qui explique à ce journal que ce sont les profils qui, aujourd’hui, triomphent parmi les marques.

« Les entreprises recherchent des personnages honnêtes avec un fort engagement. C’est-à-dire ceux que les utilisateurs ne suivent pas, mais y accèdent via le moteur de recherche car ils suscitent de l’intérêt », explique Arantxa Pérez.

En plus de son « travail » spécifique sur les réseaux sociaux, Sassa de Osma se consacre également aujourd’hui à son entreprise de sacs à main à succès, qui compte déjà trois collections -la dernière, automne-hiver 2021-2022- et dont, souvent, elle promeut sur son compte Instagram, une fenêtre qui, avec les derniers événements de la royauté européenne, l’a aidée à se positionner comme une référence de style.

Ces dernières semaines, Sassa de Osma a réussi à se placer sur le podium des royals les mieux habillés. L’avocat péruvien a eu un impact avec différents styles qui, comme cela s’est produit avec d’autres membres des maisons royales européennes, resteront dans l’histoire. La princesse de Hanovre, qui se démarque par sa sobriété, a triomphé avec ses tenues d’invités, mais aussi avec ses tenues street et sa façon de porter les dernières tendances. En témoignent les compliments et les questions qu’il reçoit habituellement sur son profil Instagram. « Regia », « Quelle classe », « Idéal » ou « J’adore le look » sont quelques-uns des messages lus dans son dernier post.

