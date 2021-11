« C’est super de piloter sur ce circuit ; demain nous viserons le Q3″

19/11/2021 à 19h40 CET

Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, s’est déclaré ce vendredi sur le circuit de Losail, après signent la douzième moitié des essais libres du premier Grand Prix du Qatar histoire que « c’est super de rouler sur ce circuit » et que ce samedi ils viseront « la Q3 (le troisième tour de qualification, réservé aux dix meilleurs) »

« C’est absolument génial de piloter sur ce circuit. j’adore le design et comment la combinaison de courbes vous donne vraiment la sensation et la capacité de maximiser le potentiel d’une voiture de Formule 1 », a expliqué Alonso, champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, une catégorie dans laquelle il est revenu, après deux ans d’absence, en l’équipe avec laquelle il a fêté ses deux titres.

« J’ai apprécié chaque tour, donc c’était un vendredi amusant », a expliqué Alonso, qui se classe 10e du championnat, avec 62 points, douze de plus que son partenaire français Esteban Ocon.

« Les niveaux d’adhérence étaient bons aujourd’hui, surtout dans la deuxième séance et la voiture s’est également sentie solide dans les deux tests« , a déclaré le grand pilote asturien, qui compte 32 victoires, 23 pole positions et 97 podiums dans la première catégorie automobile.

« Nous devrons voir ce que nous pouvons faire demain et nous devons tout évaluer ce soir, mais le plan sera de viser la Q3 lors des qualifications de demain« , a déclaré le pilote d’Oviedo.

« En général, ça a été un jour heureux pour un homme heureux« , a ajouté Alonso ce vendredi à Losail, après la journée d’essais libres du premier Grand Prix F1 du Qatar.