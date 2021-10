C’est super d’être le roi !

Est-ce que j’ai déjà envoyé ça Kelly ? Tant pis. C’est pour un blog Kelly, et quel était le prénom du père d’Epp (peut-être « Jean diabétique, l’autodidacte à temps partiel ramasse un serpent et danse avec lui, prédicateur baptiste à Bedias ou dans les environs proches ou « farouthouses ».) ce qui précède! Le prénom de la mère d’Epps était Hallie, et ses frères étaient Alvin le mécanicien et Hit Man à l’époque où le moteur de votre voiture se brisait, vous pouviez ouvrir le capot et voir l’ensemble du moteur dans toute sa splendeur à six ou huit cylindres, et quand « l’électronique » était juste un autre mot pour « pas dans ma voiture » ; Tall Johnny, le combattant de Floride, mais cette histoire est trop longue comme l’était Johnny lui-même, comme suggéré ci-dessus, pour la raconter ou la taper ; nous pourrions le zoomer cependant; avec la belle femme aux cheveux argentés de Johnny à un jeune âge qui a conservé cette beauté jusqu’à bien plus tard, date à laquelle elle est peut-être morte au lieu de continuer à garder son apparence, dont je ne me souviens pas du nom, juste ses cheveux et sa belle visage; La petite sœur d’Epp, Nelda Mae, dont le visage allait bien aussi, qui a aussi 100 ans ou qui est également décédée en premier et n’a pas atteint 100 ans, une sœur beaucoup plus âgée Iola et son frère Horace. Hallie et M. Epperson ont visité souvent et agréablement, ou du moins c’est ce qu’ils ont dit, et nous les avons beaucoup aimés aussi. Ils étaient des invités courtois et intéressants. Hallie directe et simple et une bénédiction d’être autour.

M. Epperson était notre divertissement du jour avec ses injections d’insuline quotidiennes. Il « préparait la table devant lui » dans un sens médical profane et non biblique, en commençant par une aiguille de cheval utilisée par les vétérinaires, la capsule d’insuline, remplissait le flacon d’injection, injectait un peu d’insuline dans l’air et le regardait avec méfiance. , retroussez la jambe de pantalon sélectionnée et « frappez-la ». « Ça » ne signifie pas du tout un veau gras mais un veau ordinaire, presque sans poils, si je me souviens bien.

Ceci à l’inconfort des « Trois frères et sœurs », qui affaiblit l’orgue et l’inconfort langoureux, comme ponctué par (1) le do soprano élevé de Mary Ann « eeeeeekkks » ; (2) mon « je ne peux pas regarder », mais je regarde ; et (3) la brève chute de Bob dans l’inconscience, dont il se remettait toujours, bien que plus pâle qu’avant. S’il n’avait pas récupéré même en restant complètement bronzé comme il l’a fait, nous n’aurions probablement pas continué avec ce sport de spectateur étrange.

D’autres ? Tout autre « quoi » je vous entends demander encore une fois Kelly, mais les guillemets et les signes diacritiques entravent mon flux ; des mots pas des règles ; [never had ’em, never will now at my age]. Bien sûr, ce sont quelques visites de la salle de bain principale de temps en temps pour compenser d’autres lacunes.

Tout cela fonctionnerait mieux si vous aviez plus tôt secoué, pas agité, secoué, roulé et non « plutôt » comme vous l’avez fait. (« le préféré plutôt » pas « Dan Plutôt ») vous étant délicat et tout. Est-ce que je t’entends demander: « Qu’est-ce que l’oncle fou fou est en train de dire maintenant? » Je ne continue avec rien, j’ignore tout maintenant, et je sais aussi que vos plongées dans cette piscine généalogique étaient peut-être inexistantes, mais alors probablement la piscine l’était aussi !

Est-ce que je sonne, ou suis-je en train de taper, hyperiously. Eh bien, je ne le suis pas ! Ou ne l’était pas. Ou n’avait pas l’intention de l’être ! Peut-être le café supplémentaire ce matin ou la semaine dernière… Ce « sinon profond ? est celui que je pense est aussi celui sans le pool généalogique susmentionné, mais du côté d’Epps de la clôture électrifiée au Nicholson Cuckoo Nest sur E. 17e où l’on a survolé – il est donc clair pour moi au moins que toute miette ne s’effrite pas ici pourrait certainement être utile plus loin.

J’ai une photo que naturellement je ne trouve de toute façon pas sur mon ordinateur, ni même dans le quartier, avec Mike, Alvin, Johnny, et peut-être mais je ne pense pas, Epps, ou un parent mystère, dont j’ai aussi alors ne pense pas, mais il l’a peut-être quand même, mais ce n’est pas important pour le moment, à moins bien sûr qu’il ait un nom, et alors ce le serait, mais quelles sont les chances de l’un ou l’autre ?

Faites ce que vous pouvez Kelly, avec ce morceau de prose laconique et virile Hemingwayesque, avec chaque mot seul comme racontant toujours sa propre histoire fascinante d’aventure et de folie.

Mais envoyez-moi quelques noms si vous le pouvez, et de préférence ceux que j’ai demandés plutôt (Curse you Dan Plutôt) que la liste des prénoms de bébé les plus populaires de 1931, ou de toute autre année d’ailleurs.

Pour votre commodité, vous êtes invité à RSVP à votre plus proche.

