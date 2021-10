« C’est sûr que je vais gagner à cent pour cent. »

Le combattant espagnol de MMA Daniel Barez s’est entretenu avec . avant d’affronter l’Américain le 5 octobre Carlos Hernández à la ‘Dana White Contender Series’ pour tamponner son billet pour l’UFC.

« Comme un petit garçon qui va à Disney », c’est ainsi que Barez éprouve l’opportunité d’entrer à l’UFC. Le Valencien a apprécié l’appel de Dana Blanc, président de l’entreprise, le chemin qu’il a parcouru à travers Combate Americas et ses projets futurs.

A 32 ans, et avec un palmarès professionnel de 14 victoires et 4 défaites, il est confronté à l’opportunité de sa vie dans l’une de ses « meilleures étapes » en tant que combattant, il compte 6 victoires d’affilée. Son seul obstacle, Carlos Hernández, dont il assure qu’il gagnera « à cent pour cent ».

Barez prévient qu’il a « tout signé » avec l’UFC, au détriment de la victoire et du bon spectacle. Le naturel de Burjassot serait le quatrième espagnol actif dans l’entreprise après Juan Espino, Joel Álvarez et Ilia Topuria. De plus, non seulement il ne met pas de plafond, mais il lance un avertissement : « Une fois que je serai à l’UFC, je veux me battre avec les meilleurs. »

Question (Q) : Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dani Barez, qui est Dani Barez ?

Réponse (R) : Je suis un combattant espagnol de Valence, d’ici de Burjassot. J’ai 32 ans et j’ai commencé les arts martiaux vers 13 ou 14 ans, plus ou moins, dans le monde du kickboxing, qui est la partie « frappante » du MMA, et j’ai fait la transition à 18 ans.

Q : Pour ce fan qui s’approche maintenant du MMA et qui ne vous a jamais vu combattre, comment définiriez-vous votre style à l’intérieur de la cage ?

R : Je considère que j’ai une bonne « frappe », c’est-à-dire que j’ai une bonne frappe en combat debout, mais surtout je me considère comme une personne très explosive.

Q : Avec la question de la pandémie vous êtes inactif depuis 2019, comment vous sentez-vous, comment vous préparez-vous pour le combat ?

A: Indépendamment de la pandémie, j’ai été assez actif, je ne me bats pas même si c’est ce que je voudrais, mais je n’ai jamais cessé de m’entraîner à la vérité. Revenir avec ce défi pour moi est brutal après tant de temps et tant d’heures investies. Pour moi, c’est comme un petit garçon qui va à Disney, plus ou moins.

Q : J’allais contester le titre de Combate Americas, vous avez eu des problèmes avec votre visa et au final vous n’avez pas renouvelé avec cette entreprise.

R : Je voulais mettre fin au contrat, ils m’ont offert un an de plus à condition de lutter pour le titre et deux autres défenses, en plus du visa de sportif. Ensuite, en raison de certaines circonstances, d’une pandémie et d’un problème de visa, cela n’a pas pu être fait. Mon manager a décidé de rompre le contrat et c’était assez difficile pour moi après environ un an sans combat. Mais du coup, de ne rien avoir, à s’être vu offrir cette opportunité… Cela m’a fait du bien d’attendre, tout arrive pour une raison.

Q : Et soudain, l’UFC apparaît et propose de participer aux Dana White Contender Series, comment cette opportunité s’est-elle présentée ?

R : Je voulais traiter le visa par moi-même, car ici en Espagne tout était très arrêté, et ainsi obtenir plus de possibilités de combattre aux États-Unis. C’est alors que mon manager m’a dit d’attendre, qu’ils allaient m’appeler pour les Dana White Contender Series, je n’avais pas encore de contrat signé, mais ils avaient confirmé que j’allais combattre.

Q : Est-ce qu’ils vous proposent le combat directement avec un adversaire sélectionné, vous laissent-ils une sorte de pouvoir de décision ?

R : L’adversaire le savait depuis le début. Même s’il n’avait pas de contrat signé, il savait déjà tout bien à l’avance.

Q : Que savez-vous de votre rival Carlos Hernández ? Que pensez-vous pouvoir lui demander à l’intérieur de l’Octogone ?

R : Il vient comme moi, de six victoires d’affilée, mais j’ai plus d’expérience dans le domaine du MMA. Il a une belle carrière amateur, il a été champion du monde en 2014, il pratique aussi la lutte depuis qu’il est petit. Il a une bonne « frappe », une bonne mobilité, mais il a eu une carrière un peu plus guidée.

Il a eu de meilleures opportunités que moi, il a eu une carrière moins difficile que la mienne, mais il est au même point que moi. La partie positive ? J’ai affronté de nombreux rivaux comme lui et c’est la première fois qu’il aura un rival comme moi.

Q : Tout le monde sait qu’avec Ultimate Fighter, la série Contender est un autre excellent moyen d’entrer à l’UFC, y a-t-il une sorte de garantie que si vous gagnez, vous êtes dans l’UFC ?

R- Avec le contrat Contender, vous signez déjà que s’ils aiment votre façon de combattre, ils vous contracteront directement à l’UFC. J’ai déjà tout signé, le nombre de combats à l’UFC et ce que je gagne depuis le début, c’est stipulé.

Q : De quoi pensez-vous que le MMA en Espagne a besoin pour continuer à croître ?

R : Cela a été très arrêté en Espagne, car nous savons déjà qu’en Espagne, le sport principal est le football, il déplace beaucoup d’argent et nous avons de très bons footballeurs. Ce qui a beaucoup aidé le MMA, quels que soient les Espagnols qui émergent maintenant, a été le sujet de McGregor.

Les gens peuvent l’aimer plus ou moins, mais c’est un athlète connu dans le monde entier et cela a fait évoluer ce sport, en Espagne ils ouvrent de nombreuses académies, il y a plus d’événements, nous avons déjà trois combattants actifs à l’UFC avec un très bonne séquence de victoires.

De plus en plus de gens en sont de plus en plus friands, ils voient ça plus normal, c’est bien comme sport, comme ça. Le sport des arts martiaux mixtes était un peu inconnu en Espagne.

Q : C’est un double champion du monde et avec toute la reconnaissance qu’il a en MMA, comment se fait-il que Dani Barez ne soit pas encore à l’UFC ?

R : Quand j’ai remporté la Coupe du monde BAMMA, c’était en 2017, et à l’UFC, j’étais le champion du monde Demetrious Johnson, dans une division que vous voyez ne se vendait pas. Jusqu’en 2019, ils voulaient l’enlever, Johnson est allé au ONE Championship, puis Henry Cejudo a été champion de ma catégorie et a gravi la division. Il y a quelques années qu’ils allaient l’enlever, c’était quand même… c’était dur, c’est mon poids, les gens me disaient de prendre du poids ou d’aller à d’autres événements pour essayer d’entrer dans l’UFC. J’ai continué à mon poids, je me suis battu pour être là et l’opportunité s’est présentée, Dieu merci.

Q : Quel combattant Dani Barez admire-t-il en MMA ?

R : Quand j’ai commencé, j’étais toujours guidé par José Aldo, et il se bat actuellement, même s’il n’est pas au mieux de sa forme. C’est depuis un très jeune âge et pour moi, c’est le numéro un sinon le numéro un. C’était brutal de voir les combats de José Aldo, l’agressivité, le « frappe » que tous ceux qui ont gagné avaient déjà eu. Il a passé près de dix ans sans perdre jusqu’à ce qu’il soit éliminé par McGregor.

Q : Que peut-on attendre de Dani Barez lorsqu’il entrera dans la cage le 5 octobre ?

R : Comme d’habitude, je vais me donner à cent pour cent, je suis très préparé psychologiquement et je pense que je suis dans l’une de mes meilleures étapes en tant que combattant aujourd’hui, je suis plus mature et je pense que je vais bien faire les choses, nous avons une stratégie. Cela ne dépend pas seulement de moi, cela dépend aussi du rival, mais je suis sûr à cent pour cent que je vais me donner à cent pour cent et que je vais gagner.

Q : Des postes à spéculer, au sein de l’UFC : A qui rêvez-vous d’affronter ?

R : Quand j’entre à l’UFC, parce que je vais y participer à 100%, ce que je veux, c’est faire beaucoup de combats le plus tôt possible et si cela peut être avec des gens, le mieux c’est. Si je peux faire trois combats et être debout, pourquoi en faire cinq ? Une fois à l’UFC, je veux me battre avec les meilleurs.