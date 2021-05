C’est ta peur, personne d’autre ⋆ .

par Karl Denninger, Ticker du marché:

Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent La vie, la liberté et la poursuite du bonheur

Vie; le droit de protéger sa vie comme on l’entend dans les limites de sa personne;

Liberté; le droit de faire ce que l’on veut en acceptant que à l’extérieur, des événements extra-corporels se produiront;

Poursuite du bonheur; le droit d’ordonner ses affaires comme on le croit peut conduire à un état de bonheur, mais aucune promesse de succès n’est donnée;

Cette liste n’est pas exclusive et elle est antérieure au gouvernement. Le gouvernement ne peut pas vous donner ces droits, ni les refuser, car le gouvernement ne les a jamais eues en premier lieu.

Michael Stern pense qu’être auparavant procureur fédéral signifie qu’il n’a pas à se soucier de telles choses. Il croit que vous devriez avoir à prendre un médicament que vous le vouliez ou non, qu’il puisse vous aider ou non, ou qu’on vous refuse littéralement tout, y compris l’épicerie. Autrement dit il ne croit pas dans la déclaration ni droits préexistants. Il pense en outre que ce qu’on appelle «l’hésitation à la vaccination» concerne Donald Trump, essayant de justifier son point de vue par la position ******* habituelle de gauche: «Orange Man est responsable de tout.» Cela ne devrait choquer personne, tout comme la personne récemment abattue par les flics en Caroline du Nord a été revendiquée par les partisans de gauche comme ayant été «assassinée» malgré, semble-t-il, frapper la police avec son véhicule.

M. Stern est plein de conneries et il n’est pas seul.

En fait, ces avocats mentent délibérément à plusieurs égards. Ils affirment que tout le monde doit avoir une piqûre pour atteindre «l’immunité collective». C’est complètement faux sur la science et cette fausse affirmation est délibérée; entre autres, toute personne naturellement infectée compte également. Nous savions en mars de l’année dernière que tout le monde n’était pas vulnérable aux maladies graves et à la mort. Nous le savions parce qu’un bateau de croisière rempli de personnes âgées, grasses et morbides, dont presque tous les navires de croisière sont extrêmement surreprésentés, n’avait pas tout le monde à bord comme des mouches. Oui, certaines personnes sont tombées malades et quelques-unes sont mortes. Mais nulle part, tout le monde est tombé malade, et encore moins sont morts. En effet, environ un sur cinq seulement est tombé malade. Nous ne savions pas pourquoi tout le monde n’était pas sensible à la maladie clinique ou pire, mais nous le savions factuellement en mars 2020 encore Fauci, le CDC et bien d’autres soi-disant «experts» a menti intentionnellement et a appelé cela un «nouveau virus» auquel tout le monde courait un risque grave de maladie grave et de décès.

Nan.

Maintenant, nous savons pourquoi; 81% de la population de la planète a une immunité croisée qui est au moins partiellement protectrice. Aucun de ces «défenseurs» et soi-disant «experts» ne se soucie de la façon dont nous avons obtenu cette immunité et en fait ils nient qu’elle existe malgré des preuves scientifiques solides. C’est pourquoi chacun de nous est vivant et pourquoi nous avons tous survécu jusqu’à présent à la fois individuellement et en tant qu’espèce. L’immunité croisée adaptative provient uniquement du fait que votre système immunitaire combat certaines infections. Nous l’avons tous fait depuis notre enfance; en effet, la raison pour laquelle le lait maternel est un meilleur moyen de nourrir un bébé est que la mère transmet à son nourrisson un renfort d’anticorps extrêmement efficace et suralimenté, une «amorce» si vous voulez, lors des premières tétées qui sont appelées «colostrum». ” Il est si important que nous ayons documenté au fil des ans que les enfants nourris au sein sont follement moins susceptibles de tomber malades, y compris maladies qui peuvent être et sont parfois mortelles pour lesdits enfants.

Ces «avocats et experts» proposent-ils de mettre en prison, d’éviter, d’interdire l’emploi ou même de la prison toute femme qui refuse de nourrir son enfant au sein ou qui ne fait pas suffisamment d’efforts pour le faire si elle trouve cela difficile ou simplement incommode? Ou considérons-nous que c’est un choix personnel valable pour atteindre le Similac?

Ces personnes soulignent que les injections prétendent être efficaces à 90% et que c’est nul si vous êtes dans les 10%. Eh bien, c’est vrai. Mais ce dont aucun d’entre eux ne se soucie, c’est le risque relatif et absolu de Covid-19 et des tirs, mais vous devez être fou accepter un risque d’un coup de feu c’est plus grand que le risque de la maladie elle-même. Autrement dit, VAERS dit qu’il y a 3607 décès associés à ces vaccins sur quatre mois, tandis que la deuxième plus grande série concerne le vaccin HIBV avec 1 363 personnes. Mais le vaccin HIB a été administré systématiquement aux enfants depuis 1987, une période de 34 ans, ce qui signifie que les 1363 décès associés ne sont que 40 chaque année et c’est le «prochain en ligne» le plus dangereux; tous les autres le sont moins!

Notez que HIB, avant la vaccination, était d’environ trois à cinq fois aussi mortel que Covid-19 en général, tuant entre 3 à 6% de tous ceux qui l’ont eu et pratiquement tous ceux qui l’ont eu et en sont morts était un jeune enfant avec des décennies de vie devant eux, pas quelqu’un dans une maison de retraite. où l’espérance de vie moyenne à l’admission est de six mois. Oui, ça craint de mourir dans une maison de retraite de Covid-19 mais cela ne change rien au fait que 53% du temps, si vous êtes admis dans une maison de retraite, vous êtes mort. quelque chose dans les six prochains mois. Mort est mort quand on y passe et nous mourons tous exactement une fois. Si mon risque de décès sur six mois est de 53%, je n’ai pas particulièrement peur d’un virus; ouais, ça pourrait m’attirer mais il y a de fortes chances que quelque chose provoquera ma disparition au cours des 180 prochains jours d’une manière ou d’une autre.

Mettez cela contre les coups de Covid qui portent environ 100 fois le risque de décès associé pour une maladie qui, si vous l’attrapez, est beaucoup moins susceptible de vous tuer au sens général. En effet, chez les personnes en bonne santé le risque de décès n’est pas 1/5 de celui de l’HIB qui porte un risque de 1/25 (~ 4%) mais plutôt environ 1/50 000, notamment chez les enfants de moins de 18 ans. C’est chez les personnes en bonne santé que Covid-19 est deux mille fois moins susceptible de vous tuer que HIB est de tuer un bébé en bonne santé.

En d’autres termes, ces imbéciles affirment qu’ils ont le pouvoir de vous contraindre à prendre deux cent mille fois le risque ou plus de l’un des autres vaccins courants sur une base ajustée en fonction du risque pour la maladie en question.

De plus, puisque ces injections de Covid n’ont que 4 mois dans la distribution générale nous devons nous attendre à ce qu’ils tuent plus de 10 000 personnes par an chaque année à l’avenir. Puis-je vous rappeler que parmi les personnes en bonne santé, avec un taux de mortalité de 1/50 000 si vous attrapez le virus, selon les estimations du coroner des CDC et de New York, Covid tuerait 6100 personnes par an sur 330 millions de personnes en bonne santé si nous avions une telle population?

