C’est toujours oui, M. Big fera partie du redémarrage SATC

WarnerMedia a confirmé que Chris Noth reprendra son rôle comme le grand amour de Carrie Bradshaw dans la suite de Sex and the City. Le producteur exécutif de la série, Michael Patrick King admis que Carrie ne peut pratiquement pas exister sans M. Big.

Cependant, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera la relation entre Carrie et M. Big, mais selon les rumeurs, ils ont tellement vécu que ce n’est plus la même chose et compte tenu du fait que l’un de leurs ex, Aidan (John Corbett ) fera également partie de la série, ils ne sont probablement plus ensemble.

À la mi-avril, il a été annoncé que John Corbett jouerait à nouveau Aidan, le seul petit ami formel de Carrie autre que M. Big. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, ils ont vécu ensemble, se sont fiancés et tout allait bien entre eux jusqu’à ce que elle lui était infidèle.