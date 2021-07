“C’est toujours spécial d’affronter les États-Unis, et plus à la maison”

17/07/2021 à 19:35 CEST

Sport.es

Victor Claver, joueur de l’équipe espagnole de basket-ball, a reconnu à la veille du dernier match amical de l’équipe avant les Jeux olympiques, contre les États-Unis à La Vegas, que “c’est toujours spécial” faire face à une sélection de ce niveau et encore plus le faire à la maison.

“Nous y faisons face avec enthousiasme, c’est toujours spécial de jouer contre les États-Unis et à domicile ce le sera encore plus. Nous l’avons déjà vu il y a deux ans et cela servira aussi à voir comment nous sommes et à voir comment ils sont car nous n’avons joué que contre la France et contre l’Iran et avoir un rival avec qui nous pouvons rencontrer aux Jeux sera motivant”, l’attaquant a expliqué dans un communiqué fourni par la Fédération espagnole de basket-ball.

Malgré l’affrontement avec l’actuel champion olympique, le nouveau joueur de Valencia Basket Il a préconisé de réfléchir davantage au travail que fait l’équipe nationale, qu’il a qualifié de “bon” et de continuer avec ce qui a été vu “surtout dans les deux matchs contre la France”.

“Ils ont beaucoup de qualité”

“Nous ne sommes pas inquiets de leur état actuel, nous savons qu’ils ont besoin de temps pour s’adapter au basket-ball FIBA. et qu’il y a beaucoup de changements et de joueurs qui n’ont jamais été avec l’équipe nationale et ça se voit, surtout au début, mais ça ne veut pas dire qu’ils ont beaucoup de qualité et qu’à tout moment ils peuvent te faire peur”, ajouta Claver.

Enfin, il a expliqué que l’équipe continuez à « assimiler les processus » du mieux que vous le pouvez. “Sergio (Scariolo) aime introduire des concepts petit à petit, mais il y a toujours beaucoup de charge et vous devez être avec vos cinq sens pour que rien ne vous échappe, prenez tout bien préparé et puis au Japon on aura des jours pour se préparer et être prêt pour le premier match”, a conclu l’international espagnol.l.

asc