C’est tout ce que le nouveau gestionnaire de périphériques Windows 10 vous permet de faire, et il arrivera à la fin de l’année | La technologie

Des changements arrivent dans le gestionnaire de périphériques Windows 10, ce qui nous permettra de mieux gérer les pilotes de nos périphériques connectés.

Les utilisateurs avancés du système d’exploitation Windows 10 ont sûrement dû accéder au administrateur de l’appareil, un endroit où nous pouvons gérer les contrôleurs son et vidéo, mais aussi d’autres appareils que nous avons connectés au système, pour que tout fonctionne parfaitement.

Cependant, une mise à jour a été publiée l’année dernière qui a quelque peu compliqué les choses dans le processus de mise à jour des pilotes sur notre ordinateur, et peut-être en raison de critiques ou de demandes de la communauté, ceux de Redmond sont déjà en train de tester sur le canal de développement. un nouveau gestionnaire de périphériques cela rendra tout beaucoup plus accessible.

Le point culminant est une nouvelle vue des pilotes dans le gestionnaire de périphériques, cela nous permettra de gérer tous ces pilotes et de les commander de manière beaucoup plus simple. Ce nouveau gestionnaire de périphériques est disponible dans Windows 10 Build 21382.

Comme l’explique Microsoft, via Softpedia, «le gestionnaire de périphériques a désormais la possibilité d’afficher les pilotes à côté des périphériques. Les vues du nouveau contrôleur axées sur les périphériques par contrôleurs, contrôleurs par type et contrôleurs par périphérique permettent aux utilisateurs d’afficher, d’installer et de supprimer des contrôleurs, tandis que la nouvelle action Ajouter des contrôleurs permet aux utilisateurs d’ajouter et d’installer de nouveaux contrôleurs ».

Ajoutez à ceux de Redmond que “désormais gérer directement les pilotes est beaucoup plus intuitif que de travailler avec eux via les périphériques sur lesquels ils sont installés, nous espérons donc que les développeurs et les utilisateurs avancés bénéficieront de cette flexibilité supplémentaire”.

On ne sait pas très bien quand cette nouvelle vue du gestionnaire de périphériques sera disponible dans la version stable, mais tout semble indiquer qu’elle sera publiée dans le Mise à jour Windows 10 21H2, prévu pour l’automne.