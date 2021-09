C’est tout ce que nous savons sur le nouveau realme GT Neo2 | La technologie

Le realme GT devrait être présenté sous peu, donc avant qu’il ne soit officiel, nous verrons toutes les données qui ont été divulguées pour cela, le jour de sa présentation, voir si les rumeurs ont été correctes.

Ceux de realme ont un rythme de sortie qui mérite d’être mentionné. Les bornes sortent du four au même rythme que les miches de pain un dimanche matin. Il y a quelques mois à peine, nous connaissions de première main son engagement dans le haut de gamme avec le realme GT et, récemment, une version destinée au milieu de gamme et connue sous le nom de realme GT Master Edition est arrivée.

Ce qui se passe, c’est qu’il semble qu’il y ait aussi un autre frère pour cette famille de terminaux realme GT, ce serait le realme GT Neo2. A ce jour, ce qui a fuité, c’est qu’il serait présenté le 22 septembre, vous n’auriez donc pas à attendre longtemps pour connaître ses spécifications réelles. Mais il faudra voir ce qui nous attend avec cet appareil.

Jusqu’à présent, il est supposé qu’il arrivera avec le Qualcomm Snapdragon 870 accompagné de 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et en termes de stockage, cela commencerait de 128 Go à 256 Go. L’écran que je monterais serait une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et avec une diagonale de 6,62 pouces.

La section photographique serait mise par une combinaison de trois capteurs à l’arrière Le capteur principal serait de 64 mégapixels, tandis que le secondaire de 8 mégapixels et serait destiné à prendre des photos grand angle, le dernier capteur serait de 2 mégapixels et sa fonction serait de prendre des photos macro.. À l’avant, ce qui est attendu, c’est un appareil photo de 16 mégapixels.

La batterie avec laquelle il arriverait serait de 5 000 mAh et le plus important est que la charge rapide serait de 65 W. Cette vitesse de chargement le placerait au même niveau que les terminaux haut de gamme de cette année, même si ce n’est pas inhabituel étant donné que nous sommes vraiment habitués à ces vitesses. En principe, il ne faudra pas longtemps pour le connaître officiellement.