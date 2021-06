C’est tout ce que nous savons sur le OnePlus Nord CE 5G | La technologie

Le OnePlus Nord CE 5G se rapproche de plus en plus, mais avant son lancement, nous allons passer en revue toutes les données que nous connaissons sur ce nouveau terminal OnePlus.

OnePlus s’occupe de ses lancements presque en détail, mais il ne parvient pas non plus à éviter les fuites et aujourd’hui, nous avons vu une image du terminal qu’ils préparent depuis plusieurs mois. Non, nous ne parlons pas des nouvelles gammes hautes qui arriveront pour remplacer les OnePlus 9 et 9 Pro. Le terminal dont la conception a été divulguée presque dans son intégralité est le OnePlus Nord CE 5G.

La stratégie suivie par l’entreprise asiatique est de diversifier ses appareils, de lancer divers équipements sur le marché et de permettre à l’utilisateur de choisir le bon en fonction de ses besoins. Les fans plus âgés de la société peuvent ne pas voir cela d’un bon œil, car il s’agit d’un changement radical par rapport à la politique de lancement de la société à ses débuts.

Les changements doivent arriver comme ce nouveau terminal et dont la date est déjà fixée sur le calendrier. Il ne s’est pas fait attendre et cela aura beaucoup à voir avec le fait que son design s’inscrit dans les lignes esthétiques de la famille OnePlus Nord : coins arrondis, dos bleu-vert mat, logo centré et encapsulation verticale de la caméra.

L’avant n’a pas été vu, mais ce qui est attendu, c’est que le panneau occupe presque toute la surface de l’écran et avec une caméra à l’écran dans la zone supérieure gauche. En ce qui concerne les données techniques, il a été divulgué qu’il aurait un panneau AMOLED de 6,43 pouces. L’écran aurait également un taux de rafraîchissement élevé pour donner la sensation d’une plus grande fluidité dans les animations.

Blue Void.Rideau recouvert et enveloppé d’une texture mate, sa finition ne laisse aucune empreinte et révèle une nuance fraîche sous tous les angles. C’est littéralement comme regarder dans un océan profond. D’où le nom.En savoir plus – https://t.co/UMDC0LqdHk pic.twitter.com/WCcIwE3XnN – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 8 juin 2021

La résolution de cet écran resterait en Full HD+, c’est un chiffre plus que correct pour un terminal milieu de gamme et avec une diagonale d’écran considérable. Il aurait été étrange que OnePlus fasse le saut vers QHD+ dans un terminal de ces caractéristiques, mais sait-on jamais.

L’intérieur n’a toujours pas beaucoup de données sauf que le processeur serait le Qualcomm Snapdragon 750G et qu’il aurait une connectivité 5G. L’autonomie serait marquée par une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge Warp Charge 30T capable de charger de 0% à 70% en seulement une demi-heure. De plus, ce terminal n’abandonnerait pas la prise jack 3,5 mm.

Toutes les données et spécifications du OnePlus Nord CE seront révélées le 10 juin, dans deux jours, nous apprendrons à connaître ce terminal en détail. Il y a beaucoup d’attentes concernant son prix, car ce sera la clé pour rivaliser avec des sociétés telles que Realme ou Xiaomi.