C’est tout ce que nous savons sur les nouveaux Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra | La technologie

Les nouveaux terminaux Samsung font chauffer les moteurs pour sortir sur le circuit, mais il faudra d’abord les revoir pour connaître toutes les fuites et rumeurs.

Tout au long de cette année 2022, plusieurs lancements d’appareils sont attendus et certains d’entre eux ont plus de poids que d’autres. L’exemple clair sont les terminaux Samsung, la nouvelle famille Galaxy S22 est celle qui donne généralement le rythme aux lancements d’équipements haut de gamme d’autres fabricants.

Et, est-ce qu’ils sont l’exemple par excellence d’appareils haut de gamme dotés des dernières fonctionnalités. Ils sont toujours dans l’air, mais on va dévider toutes les fuites et rumeurs qui ont surgi autour de ces terminaux. La première chose à régler est le problème de conception car il semble que l’arrière sera différent de la génération précédente.

Dans le cas du Samsung Galaxy S22 Ultra, le module caméra disparaîtrait et permettrait aux caméras de s’intégrer plus naturellement dans le châssis de l’appareil.. Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus maintiendraient la différenciation entre les modules de caméra et l’arrière de l’appareil.

Au niveau de la puissance, ce qui est attendu à l’intérieur de l’appareil, c’est qu’ils auront les processeurs Exynos de dernière génération et, en plus, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour certains marchés. Les dernières rumeurs suggèrent que le Galaxy S22 Ultra monterait également 1 To de stockage interne.

L’écran avec la plus grande diagonale serait monté par le Samsung Galaxy S22 Ultra, atteignant jusqu’à 6,8 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement élevé. Le Galaxy S22 resterait à 6,06 pouces et le Galaxy S22 Plus monterait à 6,55 pouces ; les trois auraient des taux de rafraîchissement élevés.

Les prix ont également fait l’objet de rumeurs et, c’est que, il semble que cette année, ils seraient un peu plus chers que l’année précédente. Le Samsung Galaxy S22 débuterait à 912 euros, le Galaxy S22 Plus à partir de 1 119 euros et le Galaxy S22 Ultra à partir de 1 300 euros. Bien sûr, le prix augmenterait en fonction du stockage et de la RAM.