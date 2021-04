C’est tout ce que nous savons sur l’iPhone 13 d’Apple jusqu’à présent – .

Un nouveau rapport de Digitimes révèle que TSMC, partenaire de fabrication de longue date d’Apple, commencera à produire le processeur A15 de la société pour l’iPhone 13 en mai. L’A15, comme l’A14 avant lui, sera fabriqué avec une technologie de processus 5 nm et, si l’histoire est une indication, offrira des améliorations de performances impressionnantes avec une gestion améliorée de la consommation d’énergie par rapport à son prédécesseur.

Avec la production de l’A15 qui devrait commencer dans quelques semaines, c’est le moment idéal pour jeter un coup d’œil au type de fonctionnalités que le prochain iPhone 13 d’Apple apportera. La gamme d’iPhone 13 d’Apple ressemblera probablement à la gamme d’iPhone 12 de l’année dernière, mais il ne manquera certainement pas de fonctionnalités convaincantes et nouvelles qui, prises ensemble, devraient faire de l’iPhone 13 une mise à niveau attrayante.

Avant de plonger, il convient de mentionner que les modèles d’iPhone 13 d’Apple seraient tous lancés en septembre. Bien que cela soit généralement acquis, rappelez-vous que la pandémie de coronavirus a conduit Apple à utiliser un calendrier de sortie échelonné pour l’iPhone 12.

Du point de vue du design, l’iPhone 13 ressemblera à l’iPhone 12 dans la mesure où Apple ne prévoit heureusement pas un retour au design des bords arrondis qui a défini l’iPhone depuis l’iPhone 6. Pourtant, une rumeur prétend que l’iPhone 13 Les modèles Pro seront dotés d’un dos mat texturé conçu pour rendre l’appareil plus adhérent et plus facile à tenir.

Au-delà de cela, les modèles d’iPhone 13 Pro seront probablement les premiers iPhones à proposer un écran ProMotion à 120 Hz, une fonctionnalité qui introduira un défilement plus fluide, une réactivité améliorée et un «contenu de mouvement plus fluide». Et dans les efforts incessants d’Apple pour préserver la durée de vie de la batterie, la rumeur veut que la mise en œuvre d’Apple verra l’affichage basculer dynamiquement entre les taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz en fonction du scénario d’utilisation. Alors que les rumeurs selon lesquelles Apple aurait ajouté un écran ProMotion 120 Hz à l’iPhone font le tour depuis des années, il y a de fortes chances que cela se produise enfin avec l’iPhone 13.

L’une des rumeurs les plus intrigantes que nous ayons entendues prétend que l’iPhone 13 comportera un écran Always-On, similaire à ce que vous pouvez trouver sur l’Apple Watch. L’affichage entier ne sera pas visible, mais affichera uniquement l’heure, l’icône de la batterie et les notifications entrantes.

« Always-On Display aura une personnalisation minimale », a déclaré Max Weinbach le mois dernier. «La conception actuelle ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué. L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en atténuation et seulement temporairement. «

En ce qui concerne l’appareil photo, nous pouvons nous attendre à voir l’iPhone 13 livré avec une fonctionnalité de stabilisation d’image améliorée, des performances améliorées de la caméra en basse lumière, un objectif ultra-large plus performant et, peut-être, un réglage du mode portrait pour l’enregistrement vidéo. Nous avons également vu des rapports selon lesquels l’iPhone 13 pourrait voir une augmentation du zoom optique grâce à un téléobjectif périscope, bien qu’il soit plus probable que nous ne le verrons pas avant l’iPhone 14.

MacRumors a rapporté en décembre:

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo s’attend à ce que l’ouverture de l’objectif ultra grand angle sur l’angleiPhone 13‌ Pro et l’andiPhone 13‌ Pro Max passe de ƒ / 2,4 à f / 1,8, avec un nouvel ensemble d’objectifs à six éléments. Cela permettrait une profondeur de champ plus faible et beaucoup plus de lumière pour pénétrer dans l’objectif, conduisant à des images considérablement améliorées avec l’objectif ultra grand angle.

Il est également fort possible que certaines fonctionnalités de l’appareil photo actuellement disponibles uniquement sur les modèles d’iPhone 12 Pro, comme le zoom téléobjectif 2,5x et le LIDAR, soient disponibles sur les modèles d’iPhone 13 d’entrée de gamme.

Certaines autres rumeurs sur l’iPhone 13 que nous avons vues incluent des rapports sur une encoche plus petite, de nouvelles options de couleur et une option de stockage de 1 To sur les modèles Pro de premier plan. Avec les modèles actuels d’iPhone 12 Pro atteignant au maximum 512 Go de stockage, un To complet serait bien mais sans doute improbable étant donné la façon dont Apple aime prendre son temps précieux pour augmenter les options de stockage sur l’iPhone.

En ce qui concerne la taille, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple apporte des modifications à la gamme d’iPhone de cette année, c’est-à-dire que les modèles d’iPhone 13 auront plus ou moins la même taille que la gamme d’iPhone 12 de l’année dernière.

Et enfin, il est indéniable qu’il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles Apple aurait exploré un capteur d’empreintes digitales intégré directement à l’écran ou au bouton d’alimentation de l’iPhone. Et bien que les brevets déposés corroborent les recherches d’Apple sur ce type de technologie, la fonctionnalité ne fera probablement pas partie de l’iPhone 13.

