C’est tout ce que Samsung présentera dans son August Unpacked, et il y a beaucoup de variété et de couleurs | La technologie

Différentes vidéos sont filtrées qui montrent, à 360°, le design de chacun des appareils que les Sud-Coréens présenteraient dans leur prochain Unpacked.

Tout semble indiquer que le nouveau Samsung Unpacked se tiendra le 11 août, où de nombreux appareils de la firme sud-coréenne seront dévoilés, non seulement des téléphones pliables à la pointe de la technologie, mais aussi des écouteurs sans fil et même des smartwatches.

Plus précisément, il s’agirait de deux nouveaux smartphones pliables, de deux nouvelles montres intelligentes et d’un nouvel ensemble d’écouteurs sans fil, chacun des appareils a déjà été filtré dans les informations précédentes, et il ne reste peut-être qu’à savoir le design final et la variété de couleurs disponibles au public.

Maintenant le remarquable leaker Evan blasé, a publié des vidéos 360° sous forme de GIF du Galaxy Z Flip 3, du Galaxy Z Fold 3, du Galaxy S21 FE, de la Galaxy Watch 4, de la Galaxy Watch 4 Classic et des Galaxy Buds 2.

pic.twitter.com/zbFJvcSfv9 – Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

pic.twitter.com/xzMz26zY06 – Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

pic.twitter.com/meaguSn6TR – Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

Plus précisément le Galaxy Z Flip 3 Il peut être vu en quatre couleurs telles que le noir, l’or, le vert olive et le violet. Sur Galaxy Z Fold 3 Nous le voyons en trois couleurs telles que le noir, le vert olive et le blanc.

Du Galaxy S21 FE Nous l’avons en quatre couleurs telles que le noir, le vert olive, le violet et le blanc. Cinq variantes de couleurs de Montre Galaxy 4 en noir, vert, rose, argent et blanc. La version classique de cette montre arriverait en trois couleurs comme le noir, l’argent et le blanc, et sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 ils arriveraient en vert, violet et blanc.

Il est peu probable que le design de ces appareils change lors de la présentation du 11 août, et de cette manière, Samsung arrivera à la campagne de Noël avec une offre considérable, destinée à tous les créneaux du marché, pour être l’un des principaux protagonistes.