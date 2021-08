C’est tout ce qui a été divulgué avant le Samsung Galaxy Unpacked : Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2 | La technologie

Samsung présentera un portefeuille d’appareils intéressants le 11 août et, malgré le fait qu’il ne reste que quelques jours, beaucoup de ces appareils sont déjà connus d’avance. Nous faisons un examen de toutes les fuites.

Le rendez-vous avec Samsung pour rencontrer ses nouveaux appareils est fixé au 11 août. Cette journée révélera les quelques secrets qui restent concernant les nouveaux téléphones pliables, ainsi que les montres intelligentes et le renouvellement de leurs écouteurs. Les fuites et les rumeurs ont rendu les attentes énormes.

Il se peut que pour beaucoup l’expérience de voir une présentation ait été gâchée, mais pour d’autres, pouvoir connaître l’existence et les détails des produits avant le lancement est une chose positive. Une grande partie de ces données a été divulguée par Evan Blass, un leaker bien connu d’appareils Android et d’équipements intelligents.

Nouveau pliage Samsung

Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 seront les nouveaux pliants de la firme sud-coréenne. Jusqu’à présent, et grâce aux fuites, il a été possible de connaître à la fois la conception et le prix du nouvel équipement. Le dessin est continu dans les deux cas, le premier maintient le pli vertical, tandis que le second continue de miser sur le pli horizontal.

Les différences par rapport aux versions précédentes résideront dans les composants et, dans le cas du Galaxy Z Flip 3, également dans un extérieur avec un écran plus grand et plus de caméras. En outre, les prix avec lesquels ils sortiraient sur le marché seraient intéressants. Bien entendu, ces informations doivent être prises avec une certaine prudence.

Samsung Galaxy Z Fold3 : 1 999 euros (512 Go) Samsung Galaxy Z Fold3 : 1 899 euros (256 Go) Samsung Galaxy Z Fllip3 : 1 149 euros (256 Go) Samsung Galaxy Z Fllip3 : 1 099 euros (128 Go)

La montre connectée de Samsung avec WearOS 3.0

Samsung est dans l’industrie de la montre connectée depuis un certain temps et les générations se sont écoulées jusqu’à ce que le moment soit venu d’en lancer une avec un système d’exploitation autre que le leur. La Samsung Galaxy Watch4 Ce serait la première smartwatch de la firme sud-coréenne à être lancée avec WearOS 3.0, bien que la couche de personnalisation soit One UI Watch.

Les spécifications de cette montre ont également été dévoilées et les différents modèles qui seront commercialisés. Ce qui est attendu, c’est qu’il y aura une version classique avec la lunette tournante et une version pour les sportifs. Les tailles de la montre varieraient et cette année, elles devraient être de 42 mm, 46 mm, 40 mm et 44 mm..

Montre Samsung Galaxy 46 mm : 409 euros. Samsung Galaxy Watch Classique 42 mm : 379 euros. Samsung Galaxy Watch4 44 mm : 309 euros. Samsung Galaxy Watch4 40 mm : 279 euros.

Le renouveau des écouteurs Samsung

Côté son, ce qu’on attend de Samsung, c’est le renouvellement de ses Galaxy Buds, la deuxième génération serait celle qui ferait une apparition et arriverait en différentes couleurs : noir, blanc, violet et vert. Le design est assez similaire à ce qui a été vu dans des écouteurs comme le Galaxy Buds Pro. Bien sûr, les rumeurs suggèrent que ceux-ci n’auraient pas d’annulation du bruit.

Il ne reste que quelques jours pour voir de première main les nouvelles que Samsung a préparées pour cet événement. C’est à cause de ça il est conseillé de ne pas considérer les prix comme quelque chose de fixe, car les fuites peuvent ne pas toucher la cible. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre la date fixée pour connaître de première main toutes ces nouvelles.