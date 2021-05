C’est tout ce qui vient avec le prochain Edge: dictionnaire intégré, nouveau menu contextuel et surveillance avancée des mots de passe | La technologie

Microsoft travaille sur une surveillance améliorée des mots de passe pour Edge, mais aussi sur un dictionnaire intégré et un nouveau menu contextuel.

Au cours de ces dernières heures, une multitude de nouvelles fonctionnalités sont entrées dans le navigateur Microsoft Edge qui incluent certaines fonctionnalités susceptibles de ressembler au fonctionnalité de dictionnaire en ligne qui hérite de sa version originale.

En plus de la fonctionnalité de dictionnaire en ligne, ils travaillent également sur un petit menu contextuel et en un meilleur outil de surveillance des mots de passe, afin que nous naviguions de manière beaucoup plus sûre.

Comme indiqué dans windowslatest, la nouveauté la plus caractéristique est le nouveau petit menu contextuel, qui nous offre différentes options telles que copier, rechercher dans Bing, trouver la définition d’un mot et bien d’autres actions. Le menu, en principe, est désactivé par défaut et vous devez l’activer dans les paramètres.

L’autre grande nouveauté est l’inclusion de fonctions de dictionnaire, qui n’est pas seulement accessible via ce petit menu contextuel, mais aussi en mettant en évidence sur la page le mot souhaité pour lequel on souhaite recevoir une définition. Mieux encore, nous pouvons non seulement l’utiliser sur des pages Web, mais aussi, par exemple, si nous visualisons un fichier PDF.

Une fois que nous avons sélectionné le mot pour lequel nous voulons recevoir une définition, une petite fenêtre pop-up apparaîtra, où nous aurons sa définition correspondante sans avoir à ouvrir une autre fenêtre.

Et enfin, un surveillance des mots de passe. Bien que l’année dernière, il ait été mis à jour avec une fonction qui informait les utilisateurs lorsqu’un mot de passe avait déjà été compromis, avec cette nouvelle fonctionnalité, on nous dira quels mots de passe sont faibles et également ceux qui sont réutilisés dans d’autres de nos comptes.

Si le navigateur nous informe que ces mots de passe ont été compromis, nous pouvons les changer à partir de la même interface de surveillance de sécurité que le navigateur nous offrira.

Ces fonctionnalités peuvent être testées sous Canary et n’ont pas encore atteint l’écurie, mais comme d’habitude avec autant de tests réalisés par Microsoft, son arrivée dans la version normale ne serait pas très loin dans le temps.