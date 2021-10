C’est tout le plastique qui flotte en ce moment en Méditerranée | La vie

Le modèle développé a montré une capacité raisonnable à reproduire les distributions observées des plastiques dans le milieu marin, et il est préoccupant en mer Méditerranée.

La mer Méditerranée est l’une des principales options que nous avons quand il s’agit de passer l’été et d’aller à la plage, mais c’est aussi le point chaud en ce qui concerne à la pollution plastique en raison de son littoral densément peuplé et de sa connexion limitée à l’océan Atlantique.

Maintenant, une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Marine Science a utilisé un modèle pour déterminer qu’il y a environ 3 760 tonnes de plastique en MéditerranéeIls soulignent d’Ecowatch.

« Le modèle développé a montré une capacité raisonnable à reproduire les distributions observées des plastiques dans l’environnement marin et, par conséquent, peut être utilisé pour évaluer l’état actuel de la pollution plastique en Méditerranée », explique l’auteur principal de l’étude, le Dr. Dr Kostas Tsiaras, du Centre hellénique de recherche marine.

Et c’est que les scientifiques savent déjà que la pollution plastique de la Méditerranée est évidente, et pourtant le Fonds mondial pour la nature a déjà déclaré en 2018 que les côtes méditerranéennes risquaient de devenir une mer de plastique avec de grandes conséquences pour la vie marine et aussi pour toutes les communautés humaines de la région.

Une autre préoccupation évidente de cette étude est la façon dont les microplastiques peuvent être ingérés par des animaux et des micro-organismes plus petits, remontant ensuite le réseau trophique vers des animaux de plus en plus gros, y compris les humains.

Cependant, il affirme que les microplastiques « entrent également dans l’alimentation humaine par le biais des coquillages, les voies les plus probables étant dans les moules, les palourdes et les petits poissons pélagiques qui sont couramment consommés sans éliminer le tube digestif où ils se concentrent. les micro plastiques », explique le scientifique.

Et c’est que ce type de modèles qui simule le mouvement de destination des déchets plastiques marins fournissent des outils essentiels pour pouvoir prédire les zones d’accumulation de déchets plastiques.

Avec cela, l’équipe de chercheurs a conçu un modèle pour déterminer où la pollution plastique d’origine terrestre s’arrête lorsqu’elle pénètre dans la mer Méditerranée.

Avec cela, ils ont considéré que le plastique provenait du ruissellement des rivières, du rejet d’eaux usées des villes côtières et de la pollution plastique générale des activités humaines telles que le tourisme balnéaire et l’aquaculture.

De la masse totale de plastiques entrant en Méditerranée selon le modèle, environ 84 % finissent sur les plages, tandis que les 16 % restants se retrouvent dans la colonne d’eau et s’enfoncent dans les fonds marins.