“C’est très agréable de voir l’Espagne jouer”

19/07/2021 à 18:48 CEST

Jordi Pozo

Gregg Popovich, entraîneur de l’équipe de basket-ball des États-Unis, fait l’éloge de l’équipe espagnole et du jeu proposé par Sergio Scariolo, en plus de souligner le figure de Pau Gasol, après le match qui a opposé les États-Unis à l’Espagne, avec victoire de l’équipe américaine par 83 à 76.

“Scariolo est un bon ami et il a une équipe qui exécute très bien son jeu. C’est très agréable de les voir jouer et de voir comment ils lisent le jeu. Ils ne sont pas du tout égoïstes », a déclaré Popovich. Interrogé par Pau Gasol, le coach américain a souhaité mettre en avant la figure du joueur blaugrana malgré les 41 ans qu’il porte sur ses jambes.Pau est toujours un grand compétiteur et il est toujours un grand basketteur.”

Avec cette victoire, les Etats-Unis réaffirment l’image améliorée après les deux premières défaites en vue des Jeux Olympiques, et leur entraîneur a tenu à souligner l’amélioration de l’équipe, notamment en défense et en fluidité de jeu.

“Nous voulons juste continuer à nous améliorer. La défense a été très solide et nous nous sommes améliorés en attaque au troisième quart.. Nous avons mieux déplacé le ballon. On s’améliore au fil des jours“.