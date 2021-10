« C’est très bien d’avoir trois Ducati au premier rang »

23/10/2021 à 15h59 CEST

Adrià Léon

Appuyez sur et mignon un ‘Pecco’ Bagnaia qu’il n’a eu aucune sorte de difficulté, à la fois en Q1 et Q2. L’Italien, qui avait déjà montré dès la première séance qu’il allait se battre pour les premières places sur la grille, n’a pas cédé un tour et dirigé Q2 du début à la fin. Ce n’était pas si facile pour eux de prendre le dessus sur les deux autres Ducati, celles de Miller et Marini, qu’ils devaient attendre le dernier souffle pour accompagner leur « leader » au premier rang.

La pole position de ‘Pecco‘devient le quatrième d’affilée pour un conducteur qui fait un fin de parcours impeccable. « Nous avons eu de très bonnes sensations dans l’eau ce matin, mais ensuite nous avons monté un nouveau pneu et nous ne nous sommes pas sentis à l’aise. En FP4, nous avons fait le maximum de tours pour améliorer les sensations, et à la fin nous avons à nouveau appuyé sur la touche. Nous attendons demain avec impatience et plus encore avec les trois Ducati au premier rang. C’est une chose très positive » a commenté ‘Pecco’.

A ses côtés sera son coéquipier, Jack Miller. « C’est un excellent résultat après le mauvais week-end que nous avons eu. Pouvoir partir deuxième demain est une opportunité parfaite et ‘Pecco’ a également la pole position, quelque chose qui est très important pour nous. Nous allons essayer d’améliorer les performances que nous avons offertes lors de la course d’Austin, où nous sommes également partis de la P2 », a déclaré l’Australien très sincèrement et satisfait.

Et en tant que troisième Ducati, la recrue sortira Luca marini, qui s’ouvre au premier rang. « Je suis très content du résultat. Les conditions étaient très difficiles et nous savions que les différences les pilotes allaient les faire et pas tant les motos. Au final, nous avons fait un tour parfait que j’ai essayé de profiter au maximum, même si c’était difficile (rires). Nous semblons avoir fait un pas en avant après des premiers mois très difficiles…et j’espère que nous pourrons continuer sur cette ligne ascendante« , a clôturé le jeune Luca.