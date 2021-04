Une vidéo plus tôt dans la journée montrait le président Joe Biden assis avec le vice-président Kamala Harris alors qu’il répondait à une question de journalistes posant des questions sur le procès Derek Chauvin.

Biden a fait référence à la famille Floyd, affirmant qu’elle appelait à la paix. Il a ajouté qu’il «priait» pour le «bon verdict, ce qui est accablant».

Le président Biden a déclaré qu’il «priait» pour un verdict de culpabilité dans le procès de Derek Chauvin, alors que le jury poursuit sa deuxième journée de délibérations. https://t.co/hOboO8hGJu pic.twitter.com/elyVWfFlvX – POLITICO (@politico) 20 avril 2021

L’ancien président de la Chambre républicaine, Newt Gingrich, a pesé sur les paroles de Biden ainsi que sur la rhétorique incitante de la représentante de la Chambre des États-Unis Maxine Waters (D-CA) à Brooklyn Center, MN ce week-end.

Gingrich a expliqué: «La primauté du droit est remplacée par la règle des politiciens alors que le président Biden dit qu’il prie pour un verdict de culpabilité dans le Minnesota et que la membre du Congrès Waters dit qu’elle n’acceptera qu’un verdict de culpabilité pour meurtre (ce qui n’est même pas l’accusation. a tenté).”

«C’est très dangereux», a insisté Gingrich.

La primauté du droit est remplacée par la règle des politiciens alors que le président Biden dit qu’il prie pour un verdict de culpabilité dans le Minnesota et que la membre du Congrès Waters dit qu’elle n’acceptera qu’un verdict de culpabilité pour meurtre (ce qui n’est même pas l’accusation portée). Ceci est très dangereux. – Newt Gingrich (@newtgingrich) 20 avril 2021

On pouvait voir des gens se rassembler à l’extérieur du palais de justice et scander «si nous ne l’obtenons pas, fermez-le» ainsi que «pas de justice, pas de paix».

Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation, meurtre au deuxième et au troisième degré et homicide involontaire coupable. On ignore si cela suffira à satisfaire les groupes qui se sont révoltés après la mort de George Floyd l’année dernière.

Auparavant, nous rapportions:

Le jury a rendu un verdict dans le procès de l’ancien policier Derek Chauvin cet après-midi et il a été annoncé à 4h08 HNE. Le verdict a été lu un peu après 17 heures HNE. De nombreux Américains ont regardé pour voir quel sera le verdict dans cette affaire et aujourd’hui nous avons une réponse. Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Le juge ne prononcera pas de condamnation aujourd’hui, seul le verdict a été lu.

