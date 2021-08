“C’est très douloureux car l’équipe a très bien joué les JO”

in

08/04/2021 à 18:21 CEST

L’entraîneur de l’équipe espagnole féminine de basket-ball, Lucas Mondelo, a estimé que l’élimination en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aux mains de la France (6-647) est “très douloureuse” car l’équipepo a “très bien joué” et a “récupéré sa défense”.

“C’est très douloureux parce que l’équipe a très bien joué les Jeux Olympiques, C’est un moment d’être très unis entre nous tous, car il a pu presque se qualifier pour les demi-finales olympiques, récupérer notre basket et c’est une donnée très encourageante“, a assuré Mondelo lors d’une conférence de presse à l’issue de la rencontre.

“C’était dommage parce qu’on l’avait en main, c’est douloureux parce qu’on a retrouvé notre basket et notre défense et cela nous a échappé au dernier moment”, a ajouté l’entraîneur de l’équipe espagnole.

“Nous avons mérité la victoire”

Mondelo a reconnu qu’il était “triste” parce qu’il considérait qu’ils méritaient la victoire, et a souligné qu’après avoir eu 14 points de retard, ils ont pu “ajuster la défense et les forcer à jouer à cinq contre cinq”, une situation dans laquelle ils ont atteint une fin égale dans laquelle ils avaient “un coup qui pouvait donner le jeu”.

L’entraîneur a souligné qu’ils ont généré plus de tirs que le rival et capturé plus de rebonds (38-36), mais ils ont échoué. “On a raté 6 ou 7 paniers seuls sous le rebord qui ont fait des ravages en fin de match“, a ajouté Mondelo, qui a rappelé qu’Alba Torrens, l’une des joueuses clés de l’équipe nationale, n’a pu jouer que 20 minutes en raison des fautes personnelles qui lui ont été sifflées.

“C’est une honte, et un espoir, l’équipe a très bien concouru aux Jeux olympiques et il montre qu’il est prêt à revenir au Championnat d’Europe 2023 pour les médailles », a ajouté Mondelo. L’Espagne n’est pas qualifiée pour la Coupe du monde 2022 en Australie, car elle n’a pas obtenu de place dans l’Eurobasket.

“Je me sens mal pour Laia”

L’entraîneur a mentionné la capitaine Laia Palau, pour ce qui a peut-être été son dernier tournoi avec l’équipe espagnole, bien que la joueuse ait déclaré qu’elle n’annoncerait pas sa décision sur son avenir ce soir et qu’elle le ferait plus tard.

“Je me sens très mal pour Laia Palau, mais en regardant vers l’avenir, l’équipe est à nouveau constituéeElle peut à nouveau se battre pour tout, cela fait sept années de suite où nous avons obtenu sept médailles, que seuls les États-Unis ont obtenu, maintenant la mauvaise chose serait que l’équipe n’ait pas réagi après cet été, après tous les problèmes, l’équipe a réagi “a déclaré Mondelo, pour qui les jeunes joueurs de l’équipe ont montré que l’on peut « se battre à nouveau pour les médailles ».