“C’est trop” – Koeman n’est pas content que Pedri se rende aux Jeux olympiques

Ronald Koeman a clairement indiqué qu’il n’était pas très heureux que Pedri se rende aux Jeux olympiques cet été avec l’Espagne après une saison mouvementée pour le jeune barcelonais.

Le joueur de 18 ans a joué 52 fois pour les Catalans en 2020-21, puis s’est dirigé vers l’Euro où il était un habitué de l’équipe de Luis Enrique qui s’est qualifié pour les demi-finales.

Pedri est maintenant parti pour les Jeux olympiques avec l’Espagne, mais c’est une décision qui ne convient pas au Néerlandais.

« Pour un joueur, c’est trop de faire deux compétitions au plus haut niveau en été. Pep Guardiola l’a déjà dit et je suis d’accord. Il a connu une saison au cours de laquelle il a presque tout joué et a également joué chaque minute en Eurocup. Avoir quatre vacances et voyager au Japon pour jouer n’est pas bon. C’est trop”, a-t-il déclaré. « C’est une opinion personnelle, mais pour moi les Jeux sont l’athlétisme et d’autres sports, mais pas le football. Je le dis à un niveau personnel. Je comprends les rêves des joueurs, mais les calendriers sont très compliqués et nous devons protéger tous les joueurs. Origine | Journal Sportif

Le Barça se serait déjà plaint à la RFEF de l’inclusion de Pedri et aurait demandé qu’il reste à la maison, mais on lui a apparemment dit qu’il n’y avait rien à faire et que le jeune se rendrait à Tokyo.

Pendant ce temps, Pedri a essayé de minimiser les craintes de fatigue et d’épuisement professionnel. Il a déclaré publiquement qu’il aurait suffisamment de temps pour se reposer et être prêt pour la nouvelle saison de la Liga.