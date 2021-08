17/08/2021 à 14h04 CEST

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a déclaré ce mardi, lors d’une réunion avec les clubs de la nouvelle Première RFEF, que l’accord de LaLiga avec le fonds “historique” CVC, “est l’accord honteux”.

“Nous sommes confrontés au plus grand cas de décapitalisation de clubs de l’histoire du football espagnol. Qu’un accord soit approuvé à la majorité, c’est bien, mais cela ne le rend pas légal », a ajouté Rubiales à propos de la accord avec ledit fonds approuvé dans le passé par 38 clubs de LaLiga (à l’exception du Real Madrid, de Barcelone, de l’Athletic Club de Bilbao et d’Oviedo). « La RFEF est aussi garante de la compétition elle-même. C’est un accord historique, mais pour CVC. Dans le reste, il y a des parties qui pourraient causer de l’embarras“, il prétendait

Le président de la RFEF remontait à mars 2019 : «Vous vous souviendrez quand nous avons arrêté les compétitions en mars 2019 et que j’ai proposé de demander un prêt conjoint avec LaLiga avec les droits de télévision et on m’a dit que c’était fou, que c’était illégal… Récemment un accord de 10 ans a été critiqué et regarde…”

“Tous ceux qui se sentent concernés devront agir. Nous allons agir. Sans entrer dans des conditions juridiques et économiques, qui sont énormes… c’est un accord historique, c’est l’accord de l’embarras“, a-t-il condamné dans son discours sur l’accord de LaLiga avec le Fonds CVC.