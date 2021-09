C’est un âge d’or pour les fans de musique de jeux vidéo, alors comment écoutez-vous ? – Sujet de discussion

Image : La vie de Nintendo

Être un fan de musique de jeux vidéo basée sur Nintendo a toujours été assez difficile. Les aficionados de l’audio plus âgés s’accrochaient fermement à leurs CD Killer Cuts, les collectionneurs dévoués pleuraient devant le prix à trois chiffres des coffrets de CD japonais rares contenant la plupart, mais jamais tout à fait, d’une bande originale de RPG populaire des années 90, et tout le monde se demandait pourquoi les éditeurs semblaient avoir un tel problème pour trouver un accord évident et mutuellement avantageux. Vous aimez le jeu, n’est-ce pas ? Alors commandez la bande-son chez votre revendeur le plus proche !

Ou pas, comme c’était le cas dans 99% du temps.

Appuyez sur Play ▶️

Heureusement, cette position par défaut de désintérêt professionnel a changé ces dernières années, et maintenant les mélomanes du monde entier sont en mesure de mettre la main sur plus de bandes sonores de jeux vidéo que jamais auparavant.

Ce qui était autrefois des raretés uniquement importées ne sont plus qu’une simple recherche sur Spotify, et ce qui n’existait pas du tout est désormais doté de boîtes à musique ornées en édition limitée et de sorties de vinyle premium. Beaucoup d’entre eux vous coûteront encore un joli centime, mais ils sont plus facilement disponibles et abordables que jamais – nous allons dans la bonne direction.

Il est temps de jeter un nouveau regard sur la quantité de musique de jeu disponible et où vous pouvez l’obtenir. Nous commençons par les médias à l’ancienne (ne vous inquiétez pas, nous deviendrons encore plus vieux d’ici peu)…

CD

Image : Kerry Brunskill

Aujourd’hui âgé de près de 40 ans, le disque compact reste un moyen simple et sans DRM de mettre la main sur les plus grandes bandes originales de jeux, anciennes et nouvelles. Nintendo elle-même a commencé à sortir de somptueux coffrets pour des palmarès comme Breath of the Wild et Animal Crossing: New Horizons (la série Zelda a même mis à disposition plusieurs albums de concerts orchestraux) avec d’autres titres, tels que Link’s Awakening et Splatoon 2, recevoir des albums multidisques complets ; tous prêts et en attente d’être achetés via votre site Web d’importation préféré.

Plus près de chez nous, Grandia, Actraiser, Streets of Rage II et Skies of Arcadia ont tous des bandes originales officielles publiées par Wayo Records, situé en France et, du moins selon l’expérience de cet écrivain, la bande originale de Mick Gordon pour Doom est quelque chose à retenir. une petite branche de HMV.

Numérique

Bien que souvent ensevelis sous un étiquetage extrêmement incohérent, iTunes et Amazon proposent une pléthore de bandes sonores dans toutes les régions, couvrant tout le spectre des titres que vous attendez d’eux (tels que Monster Hunter Rise – bien qu’avec du texte japonais – et Legend of Mana’s bande originale nouvellement remasterisée), des titres que vous espérez avoir (Castlevania: Symphony of the Night, Hades, toute la série Devil May Cry) et des titres que vous n’auriez jamais osé rêver de demander.

Besoin d’acheter la bande originale de Dreamcast hommage ’em up SEGAGAGA, Dino Crisis 2 de Capcom ou Pac-Mania de Namco ? Vous pouvez le faire dès maintenant, directement depuis votre téléphone – pas de cartes-cadeaux en devises étrangères ou de comptes secondaires avec de fausses adresses dans le bon pays requis, il suffit de produire, d’acheter et de jouer.

Vinyle

Image : Kerry Brunskill

Jusqu’à ce que le cylindre de cire fasse un retour grand public, le vinyle est actuellement le plus tendance de tous les formats audio, et le jeu tient à capitaliser sur son succès. C’est grand, tactile, les disques sont une joie à voir, et la nature légèrement cérémonielle de choisir puis de jouer un album spécifique dans l’ordre est une nouveauté agréable en 2021.

Des labels comme Brain Wave et Data Discs ont ouvert la voie avec ce format anachronique (au moins en termes de musique de jeu vidéo produite numériquement), et grâce à son boom de popularité, les bandes sonores de jeux sur vinyle sont facilement achetées (vous devrez être rapide si vous voulez une variante spécifique, remarquez) et peut être n’importe quoi des shmups d’arcade classiques comme Gradius, Ketsui, et la légende de Treasure sans bande originale Ikaruga, à des succès indépendants tels que Untitled Goose Game (un album inventif qui imite intelligemment la nature effrontée du jeu avec son système à double rainure, résultant en des pièces légèrement imprévisibles) Shovel Knight et Celeste, ou même les blockbusters imposants de la dernière décennie. Skyrim est en vinyle. Dark Souls est en vinyle. Minecraft est en vinyle. Tirez le nom de n’importe quel jeu d’un chapeau et il est soit sur vinyle, soit bientôt sur vinyle (qui vendra probablement son lot initial en quelques secondes).

Aucun jeu trop niche pour être considéré pour une sortie vinyle ces jours-ci. Bonheur.

Diffusion

Le dernier mais non le moindre est le streaming, un format si fluide que la plupart des plateformes ne vous font même pas payer quoi que ce soit pour écouter les merveilleuses mélodies qu’il contient – ​​tant que vous pouvez tolérer les publicités, c’est-à-dire.

Ici, le développeur de RPG bien-aimé Falcom règne sans doute en maître, ses offres en ligne s’étendant jusqu’à une sélection d’albums initialement sortis à la fin des années 1980 tout en incluant également les bandes sonores de jeux si nouveaux qu’ils n’ont même pas encore de versions anglaises, plus la grande majorité de tout le reste aussi.

Square Enix est tout aussi complet, permettant aux utilisateurs de partout et de n’importe où d’écouter des enregistrements officiels de classiques NES et SNES, les toutes dernières versions, des concerts et même leurs propres “remixes Chillhop LoFi”, bien que nous ne prétendons pas l’être. assez cool pour savoir exactement ce que cela implique.

Plus spécifiquement pour les fans de musique possédant Switch, vous pouvez profiter des délices variés d’Undertale, Octopath Traveler, XCOM 2 et Hollow Knight sans avoir à faire beaucoup plus que vous connecter à la plate-forme de streaming de votre choix.

Pause ⏸️

Certaines personnes écoutent la bande originale de Mario Sunshine via leur Switch. Histoire vraie

Donc, les choses sont définitivement meilleures qu’elles ne l’ont jamais été, au point où trouver des bandes sonores de jeux dans des endroits locaux très ordinaires est assez banal. Les vinyles de Resident Evil, autrefois l’étoffe des rêves, sont désormais hébergés dans les mêmes magasins qui stockent « 100 Greatest Dad Rock Hits ». Tout, du chiptune rétro aux arrangements symphoniques en plein essor, est accessible via un téléphone ou une tablette.

Les choses pourraient-elles encore aller mieux ? Bien sûr qu’ils le pouvaient. Il y a encore beaucoup trop de trous facilement repérables dans le catalogue de musique de jeu, et de nombreuses incohérences étranges entre les régions et les formats – il n’est toujours pas acquis qu’une nouvelle sortie vinyle sera accompagnée d’un équivalent numérique, par exemple, et même si vous gardez à l’esprit les problèmes de licence et les préférences d’étiquette qui doivent être négociés lors de la réédition d’OST vintage, ce scénario ressemble toujours à une opportunité manquée trop évidente pour quelqu’un quelque part en aval de la chaîne de marchandisage.

Même ainsi, ce que nous voyons en ce moment, c’est que la musique de jeu est enfin prise au sérieux sans avoir à se battre constamment pour justifier son existence auprès d’un public plus grand public ; en tant que divertissement audio à part entière, en tant que quelque chose qui vaut la peine d’être apprécié, de se livrer – et finalement de payer si vous voulez voir (ou entendre) encore plus à l’avenir.

De nombreuses options rendent les oreilles heureuses – faites-nous savoir ci-dessous comment vous aimez profiter de votre musique de jeu vidéo lorsque vous ne jouez pas aux jeux eux-mêmes dans le sondage ci-dessous, et assurez-vous de consulter les autres articles du Nintendo Life VGM Fest de notre saison d’interviews et de reportages axés sur la musique.