C’est un bain de sang à Netflix alors que M. Iglesias et d’autres émissions sont annulées

Dans cet épisode réservé aux abonnés du Churros y Tácticas Pocast, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn discutent : – La performance de Yann Sommer face à l’Espagne – Dans quelle mesure Luis Enrique s’occupera-t-il de l’Italie ? – Un aperçu tactique : Offensive et défense pour les deux camps – La mauvaise finition et la […] More