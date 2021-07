“C’est un bon adieu de pouvoir être à Tokyo”

15/07/2021 à 6h30 CEST

Carla Suárez a choisi 2020 comme année de ses adieux, mais d’abord la pandémie puis un lymphome hodgkinien sanglant l’ont empêché. Heureusement, il a récupéré et finalement 2021 sera sa dernière année active avec le prix de participation aux Jeux Olympiques. « C’est un bon adieu de pouvoir les disputer & rdquor ;, assure la joueuse de tennis canarienne.

Les joueurs de tennis vivent les Jeux Olympiques d’une manière particulière, même si plusieurs fois, comme c’est le cas, plusieurs doivent y renoncer en raison du calendrier serré : “Nous sommes habitués à concourir individuellement, en ce sens c’est différent parce que vous allez comme l’Espagne, si vous gagnez c’est une médaille que l’Espagne gagne, ils sont un peu spéciaux pour ça & rdquor;, dit le canari.

Carla reconnaît que dans certains Jeux, des athlètes comme les joueurs de tennis qui ont beaucoup de visibilité au cours de l’année, sont très protagonistes : « L’Espagne a toujours eu de nombreux athlètes qui performent très bien dans le monde mais quand vous allez à des Jeux avec Rafa Nadal ou Garbiñe Muguruza, ce sont les gens qui connaissent beaucoup mieux l’équipe de tennis espagnole. Tout le monde veut prendre des photos avec eux, pas seulement les Espagnols mais aussi les autres internationaux & rdquor ;.

La Carla la plus réaliste

La joueuse de tennis canarienne assure qu’elle arrive à Tokyo “avec enthousiasme et voulant profiter de chaque instant. Ils seront spéciaux à cause de tout ce que j’ai vécu, parce que je vais jouer avec Garbiñe pour la dernière fois, parce qu’au final, les Jeux Olympiques sont toujours spéciaux à cause de leur ampleur, mais surtout parce que maintenant ils vont être les derniers & rdquor;, réfléchissez.

Cependant, son objectif est clair : « Aux Jeux Olympiques, il y a des gens qui vont gagner et des gens qui vont participer. Mon cas cette année sera le deuxième. Dans chaque match, j’irai à cent pour cent mais je suis conscient de la réalité, de comment je suis physiquement et de comment est mon corps après ce que j’ai vécu & rdquor;, souvenez-vous.

Pourtant, dans un tournoi de tennis, tout peut arriver : « C’est vrai, mais c’est un tournoi à grande surface où il faut gagner au moins cinq matchs pour être en phase finale & mldr; Participer pour moi est un exploit mais cela ne veut pas dire que j’irai à cent pour cent dans chaque partie & rdquor ;.

L’aide de Garbiñe

Jouer en double avec Garbiñe est une motivation pour Carla : « Cela peut m’aider, mais nous n’avons jamais pu jouer de tournois ensemble auparavant.. Ce qui est bien, c’est qu’on se connaît très bien aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et qu’on peut pratiquement jouer par cœur, mais il nous manque ce tournage & rdquor ;.

Carla Suárez, heureuse de pouvoir aller à des Jeux l’année de ses adieux

Malgré les bons sentiments à Roland-Garros et Wimbledon, il ne compte pas continuer une année de plus : « Non. La décision est prise, même s’il est vrai que si je vais à des tournois c’est parce que je me sens vraiment prêt à rivaliser avec les meilleurs & rdquor ;. Il rêvait d’une médaille à Rio, dont il était proche, mais maintenant il la voit peu probable : « Bien sûr, ce serait quelque chose d’incroyable, mais dans cette édition, nous sommes loin et nous devons être réalistes. Étant à Tokyo, je suis déjà heureux et je vais essayer de profiter et de gagner un match avec Garbiñe & mldr; Je serai satisfait de donner 100% & rdquor ;.

