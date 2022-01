01/10/2022 à 19:31 CET

.

L’Espagnol Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) perdu une heure sur la scène huit, disputé entre Al Dawadimi et Wadi Ad Dawasair, après avoir cassé un bras de suspension, dans un énième problème qui fait que ce Dakar est qualifié de « compliqué ».

« C’est un Dakar difficile. Quand on rentre dans une inertie de ce type il est difficile d’en sortir, mais c’est ce que c’est », a déclaré le pilote en arrivant au camping.

« Nous avons encore eu une longue et dure journée. Un de nos bras de suspension s’est cassé et nous avons dû nous arrêter pour des réparations. Heureusement, nous en avions un autre et nous avons pu résoudre le problème et continuer dans la course », a-t-il ajouté. La Roma a perdu toutes ses options au classement général après avoir chaviré lors de la quatrième étape.