«C’est un défi passionnant; l’option la plus claire pour s’entraîner en premier “

29/04/2021 à 21:28 CEST

Joan Françesc Ferrer ‘Rubi’, le nouvel entraîneur d’Almería jusqu’en juin 2023, a décrit son arrivée dans l’équipe d’Almería comme “un défi passionnant” ce jeudi en raison de ses options de promotion, étant troisième dans LaLiga SmartBank, et a déclaré dans sa présentation que c’était ” l’option la plus claire que j’ai eue de m’entraîner dans la première division “.

“Il était au chômage et l’option la plus claire qu’il avait pour s’entraîner en première division est Almería. Si cela n’est pas réalisé (cette saison), ce sera l’année prochaine une équipe aux aspirations claires “, a déclaré le joueur barcelonais, qui, après avoir mené deux séances d’entraînement en pensant au match contre Oviedo, a été présenté par le directeur général d’Almería. , Mohamed El Assy.

Le nouvel entraîneur de rojiblanco a prôné “d’oublier si l’un gagne ou l’autre perd”, puisqu’il faut “mettre les batteries pour que l’équipe soit aussi forte que possible au plus vite”, et a souligné qu’il est “content” de cette nouvelle but dans sa carrière, même s’il a regretté que ce soit dû au départ d’un coéquipier, le Portugais José Gomes.

“Les entraîneurs doivent être licenciés le moins possible. Celui qui connaît le mieux les joueurs est celui qui est avec eux le plus longtemps“, a reflété Rubi, même s’il a souligné que désormais sa mission est” d’aider l’équipe pour qu’elle soit la plus forte possible “, quelque chose de” basique pour augmenter ses performances “.

Il a précisé qu ‘«il y a plusieurs aspects pour pouvoir s’améliorer et avoir plus de force», et a estimé que faire travailler l’équipe dès que c’est «une tâche compliquée».

Pour ce faire, a ajouté le sélectionneur né il y a 51 ans à Vilassar de Mar, “il doit y avoir un équilibre très clair dans les informations que vous donnez au joueur en trois jours”, mais il a également souligné que “il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné”.

Selon Rubi, son travail visera l’équipe à “corriger certains aspects défensifs”, tout en ce qui concerne le jeu offensif, il a l’intention qu ‘”il ose jouer sur l’attaque et être vertical, pas seulement toucher”, et a souligné que dans cette tâche Almería “doit vouloir marquer des buts” et qu’ “il sortira toujours pour marquer un but. plus que moi. “

L’entraîneur catalan a indiqué qu’il voyait déjà l’Espanyol, l’une de ses anciennes équipes, comme une équipe promue et que “pour la deuxième place” il ne sait pas “ce qui va se passer”, bien qu’il pense qu’Almería a encore des options pour monter directement.

“En cas de ne pas l’atteindre, l’intention est d’atteindre le playoff le plus fort possible». J’ai détecté cette anxiété d’être en First et nous essaierons de mettre le chemin pour que la promotion soit obtenue », a affirmé le barcelonais.

Dans les négociations pour votre embauche, Rubi a expliqué qu’il a eu des contacts avec le président, l’Arabie Turki Al-Sheikh, et a remarqué qu’il “fait tout son possible pour le club”., et a insisté sur son arrivée sur le banc rojiblanco qu’il a «pris la décision d’être en Première Division avec Almería, c’est de jouer sur un cheval gagnant, un club qui met des moyens et des ressources.

Mohamed El Assy, son directeur général, a évoqué le licencié Gomes pour “le remercier du travail qu’il a accompli” et a fait valoir que “la raison du licenciement est que l’objectif commun était la promotion directe” et qu’ils se sont “beaucoup distancés. “de lui, même s’il était ironique en disant qu’il savait qu ‘” une télévision de Majorque est connectée et je ne lui donne qu’un message: avec ce nouvel entraîneur, tout est possible “, a-t-il déclaré.

1010126