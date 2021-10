C’est un drapeau rouge si vous ne riez pas de ces mèmes de drapeau rouge de Twitter

Nous savions tous que la tendance des drapeaux rouges allait être importante parce que les gens ADORENT partager leurs coups et leurs échecs, donc les drapeaux rouges ne sont pas vraiment différents. Et si vous ne reconnaissez pas la tendance sur laquelle je suis, alors j’ai une chose à vous dire, c’est : . Les mèmes de drapeau rouge ont envahi Twitter et ce sont tous des blagues, en plus cela me fait sentir chaud et confus à l’intérieur de savoir que je partage des drapeaux rouges avec des tas de gens. Par exemple, nous comprenons tous que n’importe quel garçon avec un nom J est un signal d’alarme et il en va de même pour quiconque vous dit qu’il aime son temps à l’université.

Quoi qu’il en soit, voici un résumé de 19 mèmes de drapeaux rouges auxquels nous pouvons tous nous rapporter:

1. C’est tellement vrai

« je suis un bélier » – FLYSEXUAL (@222planetsaway) 12 octobre 2021

2. Quiconque assiste à une intro plus d’une fois est un sociopathe

quand ils appuient sur « sauter l’intro » sur le premier épisode 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ?? – Netflix est une blague (@NetflixIsAJoke) 12 octobre 2021

3. Curtis Pritchard de Love Island saison 5 est un drapeau rouge sur les jambes

« être la personne qui se lève et fait un café à tout le monde pour que tout le monde soit prêt pour la journée » – Mollie Goodfellow (@hansmollman) 13 octobre 2021

4. Idem pour applaudir à la fin d’un cours universitaire x

Applaudissant quand l’avion atterrit🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – Ryanair (@Ryanair) 14 octobre 2021

5. Harry Styles représente au moins un tiers de ma personnalité

« Est-ce que tu parles d’autre chose que des styles Harry ? ?? – Shruti ¿ phh’s gf ⭑ zouis!¡ (@louforshru) 14 octobre 2021

6. Psychologie ou politique

s’il a volontairement choisi de faire de la psychologie en uni – zoya lodhia (@zoyalodhia) 13 octobre 2021

7. Le mensonge est un grand drapeau rouge

Je vais bien à l’université – damoe’z (@momogarbage) 14 octobre 2021

8. A bientôt

« Je n’aime pas regarder Netflix avec les sous-titres » – logan 🐙 (@starryxlogan) 12 octobre 2021

9. Spotify est le meilleur, nous le savons tous

« J’utilise Apple Music » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – jooj (@tiktok3boy) 14 octobre 2021

10. OUI ET OUI ENCORE

homme vierge🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – Jasmin (@Lulbaby__j) 14 octobre 2021

11. Jetez-le

Quand il n’aime pas les mèmes🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – KEIRA🍒 (@Jukakeira) 14 octobre 2021

12. Je bloquerai tous ceux qui n’aiment pas Adele

« Je n’aime pas Adèle »

?? – naïf (@JohanSamir11) 14 octobre 2021

13. Dolly sait

Quand sa beauté est incomparable avec des mèches flamboyantes de cheveux auburn 🚩🚩🚩 – Dolly Parton (@DollyParton) 13 octobre 2021

14. Il n’y a rien de mal avec un bon lol

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 quand ils utilisent « 😂😂😂 » ou « lol » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – 🐬Priscilla Lee 🐬 (@SlippyShit_) 13 octobre 2021

15. Quand ils font un tour d’horizon des tweets du drapeau rouge🚩🚩🚩🚩

🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩quand ils font un tweet de drapeau rouge 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – Lænį Røsę🦋✨ (@parilani) 14 octobre 2021

16. Grand drapeau rouge

quand il connaît son signe du zodiaque🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 quand il ne connaît pas son signe du zodiaque🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – lyv♊️ (@Alyvia23) 13 octobre 2021

17. Hurler à celui-ci

Quand il sort de la voiture et qu’on voit ses fesses craquer 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 #drapeau rouge – ɴɪᴄᴏʟᴇ ㋛ (@6adlue) 12 octobre 2021

18. Aimer l’ananas sur la pizza est mon trait toxique

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩Quand elle aime l’ananas sur la pizza 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 ?? ?? – Jerry Villafuerte (@TheRealJerryV) 14 octobre 2021

19. C’est tellement impoli de sa part

quand il dit qu’il n’est pas intéressé à entendre parler de ma collection de pièces antiques – Kerry Love (@kerrymlove) 13 octobre 2021

