21/12/2021 à 00h12 CET

L’entraîneur de Levante, Alessio Lisci, a été demandé par les gestes de Uros Racique après le derby contre Valence et a été direct. « C’est un enfant qui n’a pas su gagner, c’est tout, Il n’y a plus besoin d’y penser & rdquor;, a-t-il condamné. Bordalás a également reproché l’attitude de son joueur.

Concernant son équipe, l’entraîneur de Granota a assuré après la défaite que « le football est injuste & rdquor; avec son équipe cette saison mais a souligné que son équipe doit « faire plus & rdquor ;. « Le football est très injuste, mais nous faisons des erreurs tactiques et des erreurs qui nous condamnent. Il semble absurde que Valence gagne aujourd’hui, mais si nous ne corrigeons pas les erreurs, nous continuerons à marquer trois buts et ils nous en marqueront quatre », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

L’entraîneur a déclaré qu’ils analyseraient s’il devait signer en hiver, mais que son travail consiste à améliorer les joueurs dont il dispose. « Le troisième dans lequel nous nous situons aujourd’hui est un échec collectif, pas de la défense. Nous ne sommes pas là pour blâmer, mais pour travailler & rdquor;, a-t-il souligné. Interrogé sur un éventuel deuxième jaune au joueur valencien Rubén Iranzo a dit qu’il s’agissait d’un & rdquor; rouge direct & rdquor;.

L’Italien a déclaré qu’ils devraient continuer à se battre et a déclaré qu’il espère avoir le soutien des fans. « Je comprends qu’ils soient énervés mais ils ont vu que l’équipe a tout donné. Au final, je pense que le minimum pour aujourd’hui était un match nul. Au niveau des reprises il n’y a pas de comparaison, du rouge à Iranzo aujourd’hui ils marquent 2-4 & rdquor;, a-t-il déploré.

Lisci a félicité Marc Pubill pour ses débuts. «Je l’ai très bien vu, je ne doutais pas que j’allais répondre. Ce doit être une fierté pour la carrière. Espérons que ce soit le premier de nombreux & rdquor;, a-t-il conclu.