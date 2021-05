“C’est un excellent moment pour démarrer un nouveau cycle”

26/05/2021

À 21:25 CEST

Martí Grau

Romelu Lukaku parie sur la consolidation d’un projet gagnant à l’Inter Milan. Dans une déclaration à Tuttomercatoweb, l’attaquant belge estime que l’équipe italienne doit créer une nouvelle étape plus ambitieuse. “Je pense que c’est un excellent moment pour commencer un nouveau cycle“.

Il croit fermement en la capacité de l’équipe à consolider et à continuer de relever des titres pour les années à venir. “Nous avons une équipe très forte, un bon entraîneur et un bon club. J’espère qu’il est possible de continuer comme ça“. Avec 91 points L’Inter a réalisé le “ scudetto ” du champion d’Italie avec un large revenu de douze points sur l’AC Milan, deuxième avec 79.

De son côté, Lukaku a établi records de buts incroyables à sa deuxième saison en tant que joueur de “ Nerazzurri ” avec 30 buts. Bien qu’il ait finalement été deuxième dans la lutte pour le meilleur buteur en Italie, dépassé par Cristiano Ronaldo avec 29, Lukaku a perdu un but loin d’égaler son meilleur buteur dans un championnat de la ligue.

Désormais confronté aux difficultés économiques subies par le club issu de la pandémie, le footballeur belge confirme ses intentions de continuer à l’Inter Milan si un projet gagnant se forme.