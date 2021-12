C’est un grand, grand monde d’histoires en Inde

Les services de streaming ont l’avantage unique de faire du divertissement mondial une réalité

Par Monika Shergill

Les histoires rassemblent les gens, ont la capacité de transcender les langues et les cultures et de divertir le monde. Ils ont le pouvoir de nous connecter où que nous soyons. La pandémie a été une montagne russe d’émotions et de sentiments pour les gens du monde entier. L’une des choses qui nous a aidés en ces temps difficiles, ce sont les histoires – les histoires que nous avons appréciées seules, avec nos familles et nos amis. Les histoires sont universelles. L’histoire d’une mère accouchant de son enfant évoquera la même joie qu’elle se déroule à Paris ou à Singapour. De même, un incident amusant qui arrive à un petit garçon à l’école sera amusant, que l’histoire soit racontée en hindi ou en japonais. Les émotions qu’une histoire authentique évoque – rire, joie, douleur, chagrin – sont ressenties par chacun, quelle que soit la langue qu’il parle.

C’est une période très excitante et florissante pour le divertissement. L’Inde a des histoires incroyables, des conteurs à travers les régions, les genres et les langues. Avec des services de streaming comme Netflix, ces merveilleuses histoires sont découvertes et appréciées non seulement par les Indiens, mais par les gens du monde entier. C’est une période passionnante pour raconter des histoires vraies et captivantes ; et travailler avec des conteurs passionnés dont certains n’avaient pas encore été découverts.

Les services de streaming ont l’avantage unique de faire du divertissement mondial une réalité. Les histoires, dans tous les formats et genres, sont disponibles dans le monde entier le même jour. Les téléspectateurs ont le choix de regarder quand ils veulent regarder, ce qu’ils veulent regarder et sur l’appareil qu’ils préfèrent. Et grâce à l’utilisation de sous-titres et de doublages de haute qualité, les téléspectateurs découvrent et tombent amoureux d’histoires provenant de différentes parties du monde, dans différentes langues. Cette année, nos membres en Inde ont regardé des séries et des films comme Squid Game (coréen), Money Heist (espagnol), Lupin (français), Bridgerton (anglais) et Red Notice (anglais) et ont découvert de nouveaux mondes. Les services de streaming ont non seulement permis de découvrir des histoires mondiales en Inde, mais ils ont également permis de regarder des histoires indiennes à travers le monde. Par exemple, Dhamaka, un film mettant en vedette Kartik Aaryan, a été regardé dans le monde entier, ce qui en fait le numéro 5 du Top 10 des films non anglophones (par heures visionnées) sur Netflix. Le film tamoul, Jagame Thandhiram avec Dhanush, figurait dans le Top 10 dans 12 pays en dehors de l’Inde, dont Singapour, le Bangladesh et le Qatar et numéro un dans le Top 10 dans sept pays, dont l’Inde, la Malaisie et les Émirats arabes unis.

Nous sommes dans un âge d’or du divertissement qui a entraîné davantage d’investissements dans la narration locale en Inde. Alors que les barrières linguistiques diminuent grâce aux sous-titres et aux doublages, et que nous donnons vie à des histoires encore plus locales et authentiques, des voix et des créateurs nouveaux et chevronnés de tous les coins du pays ont la chance de raconter les histoires qui les passionnent le plus, sur des sujets qui comptent le plus pour eux et dans les langues dans lesquelles ils souhaitent le plus raconter les histoires. Le streaming a également conduit à une augmentation des opportunités et à la création de nouveaux rôles en post-production, artistes de la voix, experts en doublage et sous-titrage, experts en langues, scénaristes, superviseurs de doublage et directeurs de doublage. Car aujourd’hui plus que jamais, il est vrai que les belles histoires peuvent venir de n’importe où et être aimées partout.

TL’auteur est vice-président du contenu de Netflix India. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi : Pourquoi 2021 est l’année de l’essor de la crypto-monnaie et du NFT en Inde

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.