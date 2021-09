C’est un grand jour pour le Free Britney Movement, mais son mandat de conservateur prendra-t-il fin ?

in

Alors que Spears veut quitter la tutelle depuis un certain temps, elle souhaite également que son père en soit retiré, et après que la dispute familiale soit devenue très publique, il a accepté de démissionner à la mi-août. Un peu moins d’un mois plus tard, Jamie Spears a déposé une requête pour mettre fin complètement à la tutelle, mais maintenant que tout le monde retourne devant le tribunal, ce n’est pas considéré comme un slam dunk que cela se produise.

Selon TMZ, même si personne d’un côté ou de l’autre de l’affaire ne plaidera pour le maintien de l’ordonnance du tribunal, il existe quelques obstacles potentiels, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’elle se termine aujourd’hui.