C’est un indicateur avancé d’une civilisation en déclin

par Simon Black, Souverain Homme :

Au début de 2007, le tout nouveau procureur de district du comté de Milwaukee, dans le Wisconsin, a accordé une interview à un journal local pour exposer son approche « progressive » de la criminalité.

Il a dit au journaliste :

« Est-ce qu’il va y avoir un individu que je détourne [i.e. release back onto the street] ou j’ai mis dans un programme de traitement, qui va sortir et tuer quelqu’un ? Tu paries. Garanti. C’est garanti. Cela n’invalide pas l’approche globale.