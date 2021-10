« C’est un joueur qu’on veut à Arsenal »

27/10/2021 à 19:03 CEST

Joël Xaubet

Nuno Tavares arrivé cet été à Arsenal provenir de Benfica, dans un transfert qui a coûté 8 millions d’euros aux Anglais. Le footballeur portugais n’a eu que quelques minutes lors du début de championnat houleux des Gunners. D’un autre côté, l’arrière gauche a joué un rôle important dans la Coupe Carabao.

Arteta, heureux de la performance de Tavares

Bien qu’il ne compte pas sur la propriété, pour l’instant, Kieran Tierney est le propriétaire de la voie de gauche de l’équipe de Londres, Arteta a évalué très positivement la performance de Tavares lors de son court séjour avec Arsenal sur le site officiel de l’équipe : « La façon dont il gère la pression mérite tout le crédit. C’est le type de joueur que nous voulons dans notre équipe. C’est un joueur qui ne se laisse jamais intimider sur le terrain. »

Les Portugais, au physique surdoué

En outre, l’entraîneur espagnol a souligné la capacité physique du Portugais de 21 ans: « Comme vous pouvez le voir, c’est un athlète très doué physiquement. Il peut courir, changer de vitesse et de direction et a une excellente capacité technique« D’un autre côté, Tavares est un joueur à tendance offensive, mais Arteta souligne également son bon travail défensif: « » Pour moi, le plus important, c’est que c’est la défense et qu’il faut d’abord défendre. «

Arsenal pointe en 10e position de Premier League après un début plein de doutes, avec des défaites contre Brentford, Chelsea et le retentissant 5-0 contre Manchester City. Maintenant, les Gunners ont changé leur dynamique et ils se battront pour obtenir une place européenne.