“C’est un jour dont je me souviendrai toujours”

08/09/2021 à 23:02 CEST

Pablo Fornals il était l’un des joueurs les plus heureux après la fin du match. Dans un match où l’Espagne a souffert, l’ailier a fait ses débuts en tant que titulaire avec un but. Fornals a expliqué ses sentiments après avoir terminé le match : “Je suis heureux d’être mon premier match titulaire et de pouvoir marquer. Pour moi et ma famille, c’est un jour dont nous nous souviendrons toujours”, a-t-il déclaré.

Luis Enrique surpris par la propriété de l’ailier de West Ham et Fornals était le protagoniste de l’attaque contre l’Espagne. “Nous savions qu’ils allaient nous rendre la tâche difficile et qu’ils avaient un très gros attaquant qui lâchait des ballons. La chance a été de pouvoir marquer tôt, mais il est vrai qu’ils ont eu des situations de but. Le but de Ferran a donné nous la tranquillité d’esprit.”

Meta Unai Simon a, pour sa part, souligné la bravoure du Kosovo. “C’est une équipe très courageuse qui a moins de points qu’elle n’en méritait. Nous savions que c’était une équipe dangereuse et ils ont montré beaucoup de personnalité“.

Sur son poste en équipe nationale, où il semble de plus en plus établi en tant que titulaire, il a déclaré : “J’essaie de ne pas peser la propriété. C’est vrai que je suis de plus en plus établi dans le but.” Avec le triomphe de l’Espagne et la défaite de la Grèce, la sélection a vécu une journée ronde où elle a repris le leadership.